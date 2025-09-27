The Guardian: На Запорожской АЭС возможен сценарий Фукусимы 2 27.09.2025, 13:34

1,566

Из-за длительного блэкаута.

Три дня без внешнего питания на Запорожской АЭС заставляют аварийные генераторы работать на максимум. Эксперты опасаются неконтролируемого нагрева реакторов.

Об этом сообщает The Guardian.

Внешнее питание оккупированной россиянами Запорожской АЭС отсутствует уже более трех дней. Аварийные генераторы обеспечивают работу систем охлаждения и безопасности, но сигналов на быстрое восстановление линии нет.

Возможные намерения Кремля

Западные эксперты и украинские чиновники опасаются, что Россия создает кризис, чтобы закрепить контроль над крупнейшей АЭС Европы. Россия подвергается высоким рискам, пытаясь запустить хотя бы один реактор в военных условиях.

«Россия использует АЭС как рычаг в переговорах», - отметил журналистам украинский чиновник.

Между тем специалисты Greenpeace предупреждают о "новой критической и потенциально катастрофической фазе" оккупации.

Риски неконтролируемого нагрева

Стресс-тесты европейских регуляторов после аварии на Фукусиме в 2011 году показали, что АЭС должна иметь внешнее питание в течение 72 часов. Превышение этого срока не испытывалось.

Семь из 18 доступных генераторов пока обеспечивают охлаждение, но в случае их отказа возможен неконтролируемый нагрев ядерного топлива в шести реакторах в течение недель, что может привести к расплавлению.

Сравнение с Фукусимой

На Фукусиме ускоренный сценарий произошел из-за землетрясения магнитудой 9,0: горячие реакторы остановились автоматически, но аварийные генераторы вывел из строя цунами. Три ядерных стержня расплавились за три дня, топливо оставалось в корпусе, погибших не было, но эвакуировано более 100 000 человек.

Намерение России интегрировать АЭС в свою сеть

Есть признаки, что Россия близка к подключению новой линии питания через оккупированные территории. Анализ спутниковых снимков показал 125 миль строительства от российской сети в оккупированном Мариуполе. Другие снимки свидетельствуют о возведении дамбы для создания более безопасного водного резервуара, который может обеспечить запуск одного из шести реакторов.

Неделю назад российский директор станции Юрий Черничук заявил, что интеграция в российскую сеть «на финальной стадии», хотя запуск реактора во время войны был бы беспрецедентным.

