закрыть
27 сентября 2025, суббота, 14:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко пожаловался, что его «начинают душить» и «не отстанут»

5
  • 27.09.2025, 14:01
  • 2,936
Лукашенко пожаловался, что его «начинают душить» и «не отстанут»

Диктатор прокомментировал многочасовые переговоры с Путиным.

Во время рабочей поездки в Шкловский район Александр Лукашенко высказался на тему встречи с Владимиром Путиным. Напомним, накануне в Москве белорусский и российский диктаторы общались более пяти часов.

Лукашенко заявил, что все это время обсуждал с Путиным совместные шаги и решения «в нынешней непростой ситуации».

— Думали, как же нам выжить в это сложное время, — передает его слова БелТА и добавил: — Мир разделен на куски, рвут кусками: это мое, а это мое. И начинают душить. От нас не отстанут.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос