Лукашенко пожаловался, что его «начинают душить» и «не отстанут»5
- 27.09.2025, 14:01
- 2,936
Диктатор прокомментировал многочасовые переговоры с Путиным.
Во время рабочей поездки в Шкловский район Александр Лукашенко высказался на тему встречи с Владимиром Путиным. Напомним, накануне в Москве белорусский и российский диктаторы общались более пяти часов.
Лукашенко заявил, что все это время обсуждал с Путиным совместные шаги и решения «в нынешней непростой ситуации».
— Думали, как же нам выжить в это сложное время, — передает его слова БелТА и добавил: — Мир разделен на куски, рвут кусками: это мое, а это мое. И начинают душить. От нас не отстанут.