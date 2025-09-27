закрыть
27 сентября 2025, суббота
The Guardian: Россия переживает самый тяжелый период с начала войны

  • 27.09.2025, 16:14
The Guardian: Россия переживает самый тяжелый период с начала войны

Две трети Фонда национального благосостояния страны уже исчерпаны.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе заявил, что экономика России находится на грани коллапса, а Украина получила шанс вернуть свои территории, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Да, Россия переживает самый тяжелый период с начала вторжения. Приоритет Кремля по-прежнему — военные расходы, хотя их рост усиливает бюджетный разрыв. Дефицит за январь–июль уже превысил плановые показатели, а к 2026 году прогнозируется около 4,6 трлн рублей. Две трети Фонда национального благосостояния фактически исчерпаны.

Чтобы пополнить казну, власти повышают НДС с 20% до 22%. Теперь россияне напрямую финансируют войну, на которую уходит около 40% бюджета. При этом прогноз роста ВВП снижен до менее чем 1%. Глава Сбербанка Герман Греф признал, что страна вошла в «техническую стагнацию».

Первые два года войны экономика росла за счет военного производства — рекордная занятость, рост зарплат в регионах. Но этот «военный бум» оказался недолговечным. Экономисты отмечают, что Москва не сможет ежегодно увеличивать военные расходы на 30%.

Из-за международных санкций, Россие пришлось переориентировать экспорт на Китай, Индию и Турцию, использует «теневой флот» танкеров и параллельный импорт через посредников в Турции, ОАЭ и на постсоветском пространстве.

При этом украинские удары дронами по нефтеперерабатывающим заводам вызвали серьезные перебои с топливом. С августа повреждены 16 из 38 НПЗ, дизель подорожал, очереди на заправках добрались до Москвы.

Главный вопрос остается прежним: заставят ли экономические трудности Путина изменить планы в Украине?

