The Wall Street Journal: Хегсет готовит генералам жесткий разговор 10 27.09.2025, 17:15

2,182

Раскрыты детали срочного совещание высокопоставленных офицеров.

Министр обороны США Пит Хегсет неожиданно созвал сотни высокопоставленных офицеров на встречу в Вирджинии во вторник. По словам чиновников, он намерен выступить с речью о «воинском духе» и согласовать свои приоритеты с генералами и адмиралами на фоне растущего недовольства медленным внедрением его директив в Пентагоне, пишет The Wall Street Journal.

По информации источников, приказ о срочной встрече удивил многих военных и подпитал опасения новых кадровых чисток после увольнений, которые Хегсет провел в этом году.

«Министр обратится к своим старшим военным руководителям в начале следующей недели», – подтвердил представитель Пентагона Шон Парнелл.

Несмотря на это, чиновники отмечают, что министр не планирует объявлять новые директивы по вопросам национальной безопасности, а лишь хочет убедить командование в своем видении функционирования ведомства. Заседание в Квантико планируют записать и обнародовать после выступления.

С момента назначения Хегсет неоднократно критиковал старших командиров за «провокационную политику» в армии и настаивал на укреплении «воинского духа». В мае он издал приказ сократить количество старших генералов и адмиралов, включая 20% четырехзвездочных званий.

Его руководство сопровождалось внутренними спорами, утечками информации и расследованием относительно возможного распространения секретных данных в частном чате. Это вызвало сомнения даже среди союзников в Конгрессе.

«Я думаю, что очевидно, что он не на своем месте как руководитель большой, сложной организации», – заявил сенатор-республиканец Том Тиллис.

В то же время президент Дональд Трамп решительно поддерживает министра. «Замечательно, когда генералы и чиновники хотят приехать в Соединенные Штаты, чтобы быть с теперь уже военным министром», – сказал он, комментируя встречу.

