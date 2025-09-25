Пентагон срочно созвал сотни генералов со всего мира 1 25.09.2025, 17:59

1,884

Встреча высокопоставленных генералов состоится на базе морской пехоты в Вирджинии.

Глава Пентагона Пит Хегсет приказал сотням высокопоставленных американских генералов в срочном порядке собраться на базе морской пехоты США в Вирджинии на следующей неделе, пишет The Washington Post со ссылкой на источник. Цель встречи остается неизвестной, отмечает газета.

«Крайне необычная директива» была разослана практически всем высокопоставленным военным США, работающим по всему миру, посеяв «смятение и тревогу» после увольнения администрацией президента Дональда Трампа многочисленных руководителей в этом году, пишет издание.

В материале указывается, что решение собрать генералов последовало спустя несколько месяцев после того, как команда Хегсета в Пентагоне объявила о планах масштабной консолидации высшего военного командования.

Глава Пентагона «обратится к высшему военному руководству в начале следующей недели», подтвердил представитель ведомства, но не привел дополнительных подробностей.

