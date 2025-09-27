В оккупированном Крыму образовались огромные очереди на заправки

В оккупированном Крыму образовались огромные очереди на заправки1
27.09.2025
В Севастополе бензин исчез с половины АЗС.
В оккупированном Крыму из-за топливного кризиса образовались огромные очереди на заправки, видео нескольких таких очередей появились в соцсетях.
Издание «Крым.Реалии» сообщило, что накануне российский ставленник в оккупированном Севастополе Михаил Развожаев обещал, что топливо А-95, А-95 power и дизель развезут по АЗС до 16:00. Он призвал жителей города не создавать ажиотаж, но в местных Telegram-каналах уже появились видео с длинными очередями к заправкам вечером 26 сентября и утром 27 сентября.
Российские СМИ сообщали, что в оккупированном Крыму, в частности, в Севастополе половина АЗС прекратила продавать бензин.