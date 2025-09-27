В оккупированном Крыму образовались огромные очереди на заправки 1 27.09.2025, 18:38

1,908

В Севастополе бензин исчез с половины АЗС.

В оккупированном Крыму из-за топливного кризиса образовались огромные очереди на заправки, видео нескольких таких очередей появились в соцсетях.

Издание «Крым.Реалии» сообщило, что накануне российский ставленник в оккупированном Севастополе Михаил Развожаев обещал, что топливо А-95, А-95 power и дизель развезут по АЗС до 16:00. Он призвал жителей города не создавать ажиотаж, но в местных Telegram-каналах уже появились видео с длинными очередями к заправкам вечером 26 сентября и утром 27 сентября.

Российские СМИ сообщали, что в оккупированном Крыму, в частности, в Севастополе половина АЗС прекратила продавать бензин.

