Россия ударила ракетой по многоэтажке в Запорожье 28.09.2025, 9:01

1,306

Фото: Нацполиция, Запорожская ОВА

Более 20 пострадавших.

В ночь на воскресенье, 28 сентября, российские оккупанты нанесли четыре удара по Запорожью.

В результате атаки повреждены производственные помещения предприятия и многоэтажный дом. В доме горят квартиры.

Количество пострадавших в результате атаки возросло до 21. Два человека в тяжелом состоянии.

Всего во время атаки пострадали девять домов частного сектора и 14 многоэтажек. Повреждены и нежилые помещения.

