Россия ударила ракетой по многоэтажке в Запорожье
- 28.09.2025, 9:01
Более 20 пострадавших.
В ночь на воскресенье, 28 сентября, российские оккупанты нанесли четыре удара по Запорожью.
В результате атаки повреждены производственные помещения предприятия и многоэтажный дом. В доме горят квартиры.
Количество пострадавших в результате атаки возросло до 21. Два человека в тяжелом состоянии.
Всего во время атаки пострадали девять домов частного сектора и 14 многоэтажек. Повреждены и нежилые помещения.