закрыть
28 сентября 2025, воскресенье, 9:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия ударила ракетой по многоэтажке в Запорожье

  • 28.09.2025, 9:01
  • 1,306
Россия ударила ракетой по многоэтажке в Запорожье
Фото: Нацполиция, Запорожская ОВА

Более 20 пострадавших.

В ночь на воскресенье, 28 сентября, российские оккупанты нанесли четыре удара по Запорожью.

В результате атаки повреждены производственные помещения предприятия и многоэтажный дом. В доме горят квартиры.

Количество пострадавших в результате атаки возросло до 21. Два человека в тяжелом состоянии.

Всего во время атаки пострадали девять домов частного сектора и 14 многоэтажек. Повреждены и нежилые помещения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос