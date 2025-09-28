НАТО расширяет операцию «Балтийский страж»
- 28.09.2025, 10:34
Это ответ на вторжения дронов в Данию.
НАТО объявило об усилении миссии «Балтийский страж» в ответ на новые вторжения неопознанных беспилотников в воздушное пространство Дании. В заявлении, направленном агентству Reuters по электронной почте, Альянс сообщил о задействовании дополнительных средств разведки, наблюдения и как минимум одного фрегата противовоздушной обороны.
По данным полиции Дании, в ночь на субботу дроны были замечены возле военных объектов страны. Ранее на этой неделе неопознанные беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство над аэропортами и критической инфраструктурой. В понедельник из-за их появления на несколько часов был закрыт аэропорт Копенгагена, крупнейший в Северной Европе. В следующие дни работу временно приостанавливали пять других аэропортов, включая военные.
НАТО не уточнило, какие именно страны предоставят новые силы. В альянсе заявили, что их цель — усилить наблюдение в регионе Балтийского моря и защитить критическую инфраструктуру.
Операция «Балтийский страж» началась в январе 2025 года после серии инцидентов, когда на дне Балтики были повреждены кабели связи и газопроводы. В миссии уже участвуют фрегаты, патрульная авиация и беспилотные системы, обеспечивающие охрану морских коммуникаций.