НАТО расширяет операцию «Балтийский страж» 28.09.2025, 10:34

Это ответ на вторжения дронов в Данию.

НАТО объявило об усилении миссии «Балтийский страж» в ответ на новые вторжения неопознанных беспилотников в воздушное пространство Дании. В заявлении, направленном агентству Reuters по электронной почте, Альянс сообщил о задействовании дополнительных средств разведки, наблюдения и как минимум одного фрегата противовоздушной обороны.

По данным полиции Дании, в ночь на субботу дроны были замечены возле военных объектов страны. Ранее на этой неделе неопознанные беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство над аэропортами и критической инфраструктурой. В понедельник из-за их появления на несколько часов был закрыт аэропорт Копенгагена, крупнейший в Северной Европе. В следующие дни работу временно приостанавливали пять других аэропортов, включая военные.

НАТО не уточнило, какие именно страны предоставят новые силы. В альянсе заявили, что их цель — усилить наблюдение в регионе Балтийского моря и защитить критическую инфраструктуру.

Операция «Балтийский страж» началась в январе 2025 года после серии инцидентов, когда на дне Балтики были повреждены кабели связи и газопроводы. В миссии уже участвуют фрегаты, патрульная авиация и беспилотные системы, обеспечивающие охрану морских коммуникаций.

