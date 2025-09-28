закрыть
28 сентября 2025, воскресенье, 10:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

НАТО расширяет операцию «Балтийский страж»

  • 28.09.2025, 10:34
НАТО расширяет операцию «Балтийский страж»

Это ответ на вторжения дронов в Данию.

НАТО объявило об усилении миссии «Балтийский страж» в ответ на новые вторжения неопознанных беспилотников в воздушное пространство Дании. В заявлении, направленном агентству Reuters по электронной почте, Альянс сообщил о задействовании дополнительных средств разведки, наблюдения и как минимум одного фрегата противовоздушной обороны.

По данным полиции Дании, в ночь на субботу дроны были замечены возле военных объектов страны. Ранее на этой неделе неопознанные беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство над аэропортами и критической инфраструктурой. В понедельник из-за их появления на несколько часов был закрыт аэропорт Копенгагена, крупнейший в Северной Европе. В следующие дни работу временно приостанавливали пять других аэропортов, включая военные.

НАТО не уточнило, какие именно страны предоставят новые силы. В альянсе заявили, что их цель — усилить наблюдение в регионе Балтийского моря и защитить критическую инфраструктуру.

Операция «Балтийский страж» началась в январе 2025 года после серии инцидентов, когда на дне Балтики были повреждены кабели связи и газопроводы. В миссии уже участвуют фрегаты, патрульная авиация и беспилотные системы, обеспечивающие охрану морских коммуникаций.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос