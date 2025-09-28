Россия обстреляла Украину пятью сотнями дронов и четырьмя десятками ракет 28.09.2025, 11:33

Украинская ПВО уничтожила 611 целей.

В ночь на воскресенье, 28 сентября, российская армия запустила по Украине дроны разных типов, крылатые и баллистические ракеты. Силы ПВО сбили 611 целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что всего было применено 643 средств воздушного нападения:

593 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск, РФ, и мыса Чауда и Кача в оккупированном Крыму;

два реактивных беспилотника типа «Бандероль» из Курской области РФ;

две аэробаллистических ракеты Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Липецкой области РФ;

38 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области РФ;

восемь крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря.

По данным Воздушных сил, основным направлением удара стал Киев.

Украинская ПВО сбила:

566 дронов типа Shahed, «Гербера» и беспилотников других типов;

два реактивных БПЛА типа «Бандероль»

35 крылатых ракет Х-101;

восемь крылатых ракет «Калибр».

