Россия обстреляла Украину пятью сотнями дронов и четырьмя десятками ракет
- 28.09.2025, 11:33
- 1,818
Украинская ПВО уничтожила 611 целей.
В ночь на воскресенье, 28 сентября, российская армия запустила по Украине дроны разных типов, крылатые и баллистические ракеты. Силы ПВО сбили 611 целей.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что всего было применено 643 средств воздушного нападения:
593 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск, РФ, и мыса Чауда и Кача в оккупированном Крыму;
два реактивных беспилотника типа «Бандероль» из Курской области РФ;
две аэробаллистических ракеты Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Липецкой области РФ;
38 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области РФ;
восемь крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря.
По данным Воздушных сил, основным направлением удара стал Киев.
Украинская ПВО сбила:
566 дронов типа Shahed, «Гербера» и беспилотников других типов;
два реактивных БПЛА типа «Бандероль»
35 крылатых ракет Х-101;
восемь крылатых ракет «Калибр».