Украина нанесла массированный удар по России

Украина нанесла массированный удар по России1
- 28.09.2025, 13:30
ВСУ применили 230 дронов, авиабомб и систем HIMARS.
Минобороны РФ заявило, что в течение суток российские силы ПВО сбили 230 беспилотников самолетного типа и шесть управляемых авиабомб. Кроме того, по данным ведомства, были уничтожены шесть реактивных снарядов, выпущенных из американских систем HIMARS и чешских установок Vampire.
Как уточнили в МО, только в ночь на 28 сентября над территорией России уничтожили 41 беспилотник в восьми регионах. Наибольшее количество — 12 аппаратов — сбили в Курской области, еще десять дронов уничтожили над Брянской. В Белгородской области было перехвачено восемь беспилотников, в Тульской — четыре, в Ярославской — три, в Ростовской — два. Еще по одному дрону сбили над Новгородской и Самарской областями. Других деталей Минобороны не привело.