закрыть
28 сентября 2025, воскресенье, 13:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина нанесла массированный удар по России

1
  • 28.09.2025, 13:30
  • 1,396
Украина нанесла массированный удар по России
Фото: The Moscow Times

ВСУ применили 230 дронов, авиабомб и систем HIMARS.

Минобороны РФ заявило, что в течение суток российские силы ПВО сбили 230 беспилотников самолетного типа и шесть управляемых авиабомб. Кроме того, по данным ведомства, были уничтожены шесть реактивных снарядов, выпущенных из американских систем HIMARS и чешских установок Vampire.

Как уточнили в МО, только в ночь на 28 сентября над территорией России уничтожили 41 беспилотник в восьми регионах. Наибольшее количество — 12 аппаратов — сбили в Курской области, еще десять дронов уничтожили над Брянской. В Белгородской области было перехвачено восемь беспилотников, в Тульской — четыре, в Ярославской — три, в Ростовской — два. Еще по одному дрону сбили над Новгородской и Самарской областями. Других деталей Минобороны не привело.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос