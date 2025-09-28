Украина нанесла массированный удар по России 1 28.09.2025, 13:30

1,396

Фото: The Moscow Times

ВСУ применили 230 дронов, авиабомб и систем HIMARS.

Минобороны РФ заявило, что в течение суток российские силы ПВО сбили 230 беспилотников самолетного типа и шесть управляемых авиабомб. Кроме того, по данным ведомства, были уничтожены шесть реактивных снарядов, выпущенных из американских систем HIMARS и чешских установок Vampire.

Как уточнили в МО, только в ночь на 28 сентября над территорией России уничтожили 41 беспилотник в восьми регионах. Наибольшее количество — 12 аппаратов — сбили в Курской области, еще десять дронов уничтожили над Брянской. В Белгородской области было перехвачено восемь беспилотников, в Тульской — четыре, в Ярославской — три, в Ростовской — два. Еще по одному дрону сбили над Новгородской и Самарской областями. Других деталей Минобороны не привело.

