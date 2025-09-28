Молдавских избирателей из России везут голосовать в Минск 1 28.09.2025, 13:50

1,710

Кишинев начал расследование.

Полиция Молдовы расследует случай организованной перевозки избирателей из России в Беларусь. В ведомстве подчеркнули, что это прямое нарушение закона и попытка повлиять на итоги парламентских выборов, пишет Newsmaker.

«Полиция получила уведомление об организованной перевозке избирателей из России в Беларусь, что является нарушением национального законодательства. […] Правоохранительные органы проводят проверку и расследуют обстоятельства для установления причастных лиц и пресечения подобных действий», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Полиция опубликовала видео из автобуса, который, предположительно перевозил избирателей.

Отметим, в России для граждан Молдовы открыли два избирательных участка в Москве. В Беларуси — один в Минске.

28 сентября проходят выборы в парламент Молдовы. В гонке участвуют 23 избирательных конкурента: 15 партий, 4 избирательных блока и 4 независимых кандидата.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com