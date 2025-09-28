Молдавских избирателей из России везут голосовать в Минск

Молдавских избирателей из России везут голосовать в Минск1
- 28.09.2025, 13:50
- 1,710
Кишинев начал расследование.
Полиция Молдовы расследует случай организованной перевозки избирателей из России в Беларусь. В ведомстве подчеркнули, что это прямое нарушение закона и попытка повлиять на итоги парламентских выборов, пишет Newsmaker.
«Полиция получила уведомление об организованной перевозке избирателей из России в Беларусь, что является нарушением национального законодательства. […] Правоохранительные органы проводят проверку и расследуют обстоятельства для установления причастных лиц и пресечения подобных действий», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Полиция опубликовала видео из автобуса, который, предположительно перевозил избирателей.
Отметим, в России для граждан Молдовы открыли два избирательных участка в Москве. В Беларуси — один в Минске.
28 сентября проходят выборы в парламент Молдовы. В гонке участвуют 23 избирательных конкурента: 15 партий, 4 избирательных блока и 4 независимых кандидата.