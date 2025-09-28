закрыть
28 сентября 2025, воскресенье, 14:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Молдавских избирателей из России везут голосовать в Минск

1
  • 28.09.2025, 13:50
  • 1,710
Молдавских избирателей из России везут голосовать в Минск

Кишинев начал расследование.

Полиция Молдовы расследует случай организованной перевозки избирателей из России в Беларусь. В ведомстве подчеркнули, что это прямое нарушение закона и попытка повлиять на итоги парламентских выборов, пишет Newsmaker.

«Полиция получила уведомление об организованной перевозке избирателей из России в Беларусь, что является нарушением национального законодательства. […] Правоохранительные органы проводят проверку и расследуют обстоятельства для установления причастных лиц и пресечения подобных действий», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Полиция опубликовала видео из автобуса, который, предположительно перевозил избирателей.

Отметим, в России для граждан Молдовы открыли два избирательных участка в Москве. В Беларуси — один в Минске.

28 сентября проходят выборы в парламент Молдовы. В гонке участвуют 23 избирательных конкурента: 15 партий, 4 избирательных блока и 4 независимых кандидата.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос