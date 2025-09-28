WSJ: У России заканчивается нефть 1 28.09.2025, 14:32

5,706

И дело не только в украинских дронах.

Российская экономика уже четверть века во многом держится на нефтедолларах. Именно этот поток средств позволил Кремлю финансировать полномасштабную войну против Украины. Но, как пишет американское издание The Wall Street Journal, легкие деньги постепенно иссякают, и перспективы их восстановления не видно.

Сегодня Москва делает ставку на максимальную эксплуатацию существующих месторождений, практически остановив поиски новых. В долгосрочной перспективе это создает для страны мрачные перспективы.

Крупные советские месторождения начали истощаться еще до вторжения в Украину. В ответ российские нефтяные компании обратились к труднодоступным запасам в Арктике и Сибири. Однако их разработка требует современных технологий, которых у России нет. Доступ к ним был у американских компаний, но из-за санкций Россия лишена такой возможности.

Дополнительный удар нанесла сама война: часть сотрудников нефтяной отрасли отправили на фронт — кто-то за деньги, а кто-то под давлением. Другие предпочли эмигрировать. Параллельно правительство повысило налоги для нефтяников, чтобы покрыть военные расходы.

В результате отрасль оказалась отброшена на годы назад. И даже если война завершится, а санкции будут сняты, многие структурные проблемы останутся нерешенными.

