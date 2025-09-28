Россия атаковала Киев: пробита крыша посольства Польши 3 28.09.2025, 16:13

Снаряд попал в кухонное помещение.

Зенитный снаряд небольшого калибра или его элемент пробил крышу консульского отдела польского посольства в Киеве, сообщил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вронский телеканалам TVN24 и Polsat News.

Обшивка здания и потолок внутри повреждены, и снаряд попал в кухонное помещение. Пресс-секретарь заявил, что в нападении никто не пострадал, потери «незначительны» и «посольство работает нормально под руководством поверенного в делах Петра Лукасевича».

