28 сентября 2025, воскресенье
Россия атаковала Киев: пробита крыша посольства Польши

  28.09.2025
Россия атаковала Киев: пробита крыша посольства Польши

Снаряд попал в кухонное помещение.

Зенитный снаряд небольшого калибра или его элемент пробил крышу консульского отдела польского посольства в Киеве, сообщил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вронский телеканалам TVN24 и Polsat News.

Обшивка здания и потолок внутри повреждены, и снаряд попал в кухонное помещение. Пресс-секретарь заявил, что в нападении никто не пострадал, потери «незначительны» и «посольство работает нормально под руководством поверенного в делах Петра Лукасевича».

