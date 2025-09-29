The Sun: Украина открыла новый фронт в войне 29.09.2025, 2:35

Уничтожается «сердце» военной машины Путина.

Эксперт объяснил, чего добивается Украина, нанося удары по объектам нефтегазовой промышленности РФ.

Украина наносит серьезный удар по российской экономике, атакуя объекты нефтегазовой промышленности. В рамках тщательно спланированной кампании украинцы нанесли России ущерб на около 100 миллиардов долларов, пишет The Sun.

Украина наносит удар по «сердцу» экономики РФ

Эксперт по военной разведке Филип Ингрэм заявил в разговоре с журналистами, что украинская изобретательность наносит удар по «сердцу» экономики РФ. По его словам, точные удары по объектам нефтяной и газовой промышленности направлены на дестабилизацию военной машины российского диктатора Владимира Путина.

«Дроны дальнего радиуса действия, пролетающие 1000 км и более, превращают обширную нефтегазовую империю России в цепь адских пламен», - сказал эксперт.

Ингрэм признал, что хотя этот план является смелой авантюрой, это гениальный ход, направленный на то, чтобы «донести реальность войны до россиян». Тем не менее последствия для РФ не ограничиваются неудобствами в повседневной жизни граждан.

Эксперт поделился, что украинские удары могут вызвать серьезный дефицит топлива. Он уверен, что это может оказать огромное давление на способность Кремля продолжать войну против Украины.

В издании отметили, что российский экспорт энергоресурсов составлял 40% от бюджета до полномасштабного вторжения в Украину. Тем не менее даже с учетом западных санкций экспорт нефти и газа по-прежнему составляют 30% доходов России.

«Украина, взяв на прицел российскую нефть, осуществляет прямой удар по логистической артерии вторжения. Цель состоит в том, чтобы сократить финансирование войны. Удары по нефтеперерабатывающим заводам являются прямым ударом по доходам Кремля», - объяснил Ингрэм.

Эксперт считает, что подобные операции были проведены не без помощи от союзников Украины.

«Украинская разведка, вероятно, при содействии западных партнеров и инсайдеров на месте, определила наиболее важные и уязвимые части каждого объекта», - сказал Ингрэм.

Последствия украинских ударов для России

По словам эксперта, главной целью украинских операций заключается поражение сложных, дорогих и практически незаменимых нефтеперерабатывающих установок. Он подчеркнул, что такие установки чаще всего требуют специальных западных технологий, которые России не так и легко получить из-за санкций.

«Ремонт одной из этих установок - дело не нескольких недель. Это дело месяцев, если не лет», - рассказал эксперт.

Ингрэм заявил, что даже одна атака с помощью дешевого дрона может нанести России ущерб на миллиарды долларов и парализовать объект, который вносит огромный вклад в военные усилия Москвы. По его словам, это точное определение асимметричной войны.

Эксперт не исключает, что серьезные экономические проблемы могут привести к дестабилизации в российском обществе. Он заявил, что самый большой страх Путина - это восстание российского народа.

«Послание Украины ясно и слышно в Москве: «Мы можем вас задеть, эта война будет стоить дорого вашей экономике и вашему народу», - подчеркнул Ингрэм.

