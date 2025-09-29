закрыть
Дроны ВСУ атаковали завод в Брянской области РФ

  • 29.09.2025, 7:41
  • 4,394
Начался пожар.

В ночь на 29 сентября в Брянской области РФ прогремели взрывы — регион подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Инцидент произошел в городе Карачев, где, по предварительной информации, был атакован объект промышленной инфраструктуры. В результате вспыхнул пожар.

Как пишет российский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей, под удар дронов попал АО «Карачевский завод «Электродеталь».

Предприятие специализируется на разработке и производстве электрических соединителей, как для военного, так и промышленного применения.

