Китай закрывает свой порт для теневого флота 29.09.2025, 13:17

Под давлением санкций США.

Китай намерен ограничить доступ старых танкеров к одному из своих крупнейших нефтяных терминалов. Меры коснутся порта Циндао, который обрабатывает около шестой части всего объема нефти, поступающей в Китай, пишет Bloomberg.

С 1 ноября в порту вступают в силу новые правила. Под запрет попадут суда возрастом 31 год и старше, а также танкеры, изменившие свои регистрационные данные в Международной морской организации или имеющие недействительные сертификаты.

Кроме того, все суда, заходящие в порт в провинции Шаньдун, будут оцениваться по специальной системе баллов. Учитываться будут возраст судна и наличие страхового покрытия ответственности за загрязнение окружающей среды. Танкер с низким баллом может быть лишен права на швартовку.

По оценке экспертов, эти меры направлены в первую очередь против теневого флота, который перевозит нефть из Ирана и других стран, находящихся под международными санкциями. Подобные суда часто эксплуатируют старые танкеры и сомнительные схемы идентификации, что увеличивает риски аварий и экологических катастроф.

