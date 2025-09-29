закрыть
29 сентября 2025, понедельник, 13:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Китай закрывает свой порт для теневого флота

  • 29.09.2025, 13:17
Китай закрывает свой порт для теневого флота

Под давлением санкций США.

Китай намерен ограничить доступ старых танкеров к одному из своих крупнейших нефтяных терминалов. Меры коснутся порта Циндао, который обрабатывает около шестой части всего объема нефти, поступающей в Китай, пишет Bloomberg.

С 1 ноября в порту вступают в силу новые правила. Под запрет попадут суда возрастом 31 год и старше, а также танкеры, изменившие свои регистрационные данные в Международной морской организации или имеющие недействительные сертификаты.

Кроме того, все суда, заходящие в порт в провинции Шаньдун, будут оцениваться по специальной системе баллов. Учитываться будут возраст судна и наличие страхового покрытия ответственности за загрязнение окружающей среды. Танкер с низким баллом может быть лишен права на швартовку.

По оценке экспертов, эти меры направлены в первую очередь против теневого флота, который перевозит нефть из Ирана и других стран, находящихся под международными санкциями. Подобные суда часто эксплуатируют старые танкеры и сомнительные схемы идентификации, что увеличивает риски аварий и экологических катастроф.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук