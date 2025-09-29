В Минске по делу о кол-центрах судят 55 человек 2 29.09.2025, 13:27

В чем их обвиняют?

Минский городской суд начинает рассмотрение уголовного дела в отношении 55 участников международной преступной организации. Группа действовала с 2017 по 2024 год в Беларуси, России и Кыргызстане и похищала деньги мошенническим путем.

«Обвиняемые размещали в интернете ложную информацию о возможности получения легкого дохода за счет инвестирования средств в финансовые проекты, которые на самом деле не существовали», — рассказали в Генпрокуратуре.

С заинтересованными людьми связывались менеджеры, которые убеждали потерпевших переводить деньги на подконтрольные им счета. В итоге люди лишались своих сбережений.

Для прикрытия кол-центров регистрировались компании, которые якобы оказывали рекламные услуги. Ущерб по делу — более 2 миллионов рублей.

На суде будут допрошены обвиняемые, а также более 100 свидетелей и потерпевших. Объем материалов уголовного дела составляет более 250 томов.

