Из британских тюрем по ошибке выпустили сотни заключенных 29.09.2025, 18:07

1,114

Фото: PA

Подробности.

Власти Великобритании ошибочно освободили из тюрем в период с марта 2024-го по март 2025 года 262 человека, сообщает газета Sun со ссылкой на службу исполнения наказаний. Этот показатель вырос больше чем на 110% по сравнению с предыдущими годами.

Часть освобожденных попала на свободу из-за бюрократических ошибок. Другие были случайно включены в программу Лейбористской партии по досрочному освобождению.

Бывший министр обороны страны Алек Шелбрук заявил, что глава МВД королевства Шабана Махмуд, которая на тот момент была министром юстиции, должна взять на себя ответственность за эту ошибку. «Никто не хочет жить в обществе беззакония. Мысль о том, что по ошибке можно освобождать несколько человек в неделю, возмутительна», — считает он.

В Министерстве юстиции уже заявили, что создали специальную группу для исправления ситуации.

