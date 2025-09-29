Уникальный McLaren из коллекции султана Брунея выставили за рекордную сумму 29.09.2025, 20:18

Пробег у суперкара небольшой, несмотря на возраст.

Редкий экземпляр McLaren F1 попытаются продать в Абу-Даби посредством аукциона Sotheby's.

Пробег авто из гаража султана Брунея – немногим более 22 тыс. км.

У суперкара 1994 года выпуска отмечают несколько уникальных черт. К примеру, первоначально его собрали для коллекции султана Брунея, а позже перестроили по крайне редко использовавшейся программе.

Кроме того, в разные периоды жизни автомобиль нес на себе автографы сразу двух чемпионов «Формулы-1». Эта машина стала 14-й по счету из 64 экземпляров дорожных McLaren F1.

Изначально купе, собранное в 1994 году, имело окрашенный в ярко-желтый цвет кузов и салон, отделанный черной кожей. В 2006-м по инициативе тогдашнего владельца автомобиль отправили на завод McLaren, где машину серьезно переделали.

В марте 1996 года на пороге суперкара оставил свой автограф Михаэль Шумахер. После перестройки автограф исчез, но в 2007-м на машине расписался Льюис Хэмилтон.

Продать машину планируют не менее чем за $21 млн. Если это случится, McLaren F1 станет самым дорогим таким авто.

