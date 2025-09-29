Польша продолжит платить за терминалы Starlink в Украине 2 29.09.2025, 22:41

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон.

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который продлевает финансирование абонплаты для терминалов Starlink в Украине. Об этом сообщил первый вице-премьер – министр по цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Во время войны эта технология имеет критическое значение – чтобы больницы, школы, критическая инфраструктура и прифронтовые регионы оставались на связи. [...] Спасибо министру цифровизации Польши Кшиштофу Гавковскому и всему правительству Польши за солидарность и устойчивую поддержку Украины», – отметил украинский вице-премьер.

Федоров добавил, что сейчас в Украине работает более 50 000 терминалов Starlink. Более 29 000 из них передали польские партнеры.

Для Украины Starlink – критически важный инструмент связи на линии фронта, устойчивый к хакерским атакам и средствам радиоэлектронной борьбы. Ни один другой альтернативный вариант пока не может сравниться со Starlink по масштабу и стоимости.

