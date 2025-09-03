закрыть
3 сентября 2025, среда, 4:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США объявили об уничтожении корабля с наркотиками из Венесуэлы

  • 3.09.2025, 5:16
США объявили об уничтожении корабля с наркотиками из Венесуэлы

Корабль был уничтожен в южной части Карибского моря.

Корабль из Венесуэлы, перевозивший наркотики, был уничтожен ВМФ США, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

«Мы буквально за последние несколько минут уничтожили лодку, лодку с наркотиками, в ней было много наркотиков», — заявил американский лидер журналистам в Овальном кабинете.

«Есть и другие», — добавил Трамп. «Там было очень много наркотиков».

Как уточнил в соцсети X госсекретарь Марко Рубио, корабль был уничтожен в южной части Карибского моря. По его словам, судно использовалось «нарко-террористическим» картелем.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов