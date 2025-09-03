США объявили об уничтожении корабля с наркотиками из Венесуэлы 3.09.2025, 5:16

Корабль был уничтожен в южной части Карибского моря.

Корабль из Венесуэлы, перевозивший наркотики, был уничтожен ВМФ США, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

«Мы буквально за последние несколько минут уничтожили лодку, лодку с наркотиками, в ней было много наркотиков», — заявил американский лидер журналистам в Овальном кабинете.

«Есть и другие», — добавил Трамп. «Там было очень много наркотиков».

Как уточнил в соцсети X госсекретарь Марко Рубио, корабль был уничтожен в южной части Карибского моря. По его словам, судно использовалось «нарко-террористическим» картелем.

