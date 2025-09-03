Белоруска в 45 лет вышла на подиум в Париже 3.09.2025, 9:29

Осуществив свою девичью мечту.

«Так вышло, что с героиней материала Ольгой мы знакомы еще со школы: учились в параллельных классах с 1986 по 1996 год. Она мечтала стать моделью, ходила на кастинги, и мы, в общем-то, верили, что так оно и будет. Наши школьные годы прошли на фоне начавшейся перестройки — времени, которое лично нам почему-то запомнилось покупкой книг взамен макулатуры, первыми сериалами, рекламой с супермоделями Синди Кроуфорд и Клаудией Шиффер, джинсами Mawin (мы называли их «Мальвинами»), купленными на стадионе «Динамо», и серыми свитерами в ромбы, которые носили все независимо от гендера. После школы, вопреки нашим ожиданиям, Оля предпочла высокой моде нархоз, работала финансистом и, кажется, первой из девчонок стала мамой. Мы не виделись много лет. В прошлом году в Instagram мне попался снимок, подписанный «Мой первый выход на мировой подиум». На фото была Оля в белоснежном платье. Сейчас ей 46, и за последний год она круто изменила свою жизнь: стала моделью, осуществив девичью мечту», — пишет Onliner.

«В 12 лет пошла на кастинг к Саше Варламову»

Вечером вторника мы с нашим фотографом Аней сидели на скамейке под городскими часами и ждали, когда появится Ольга. Буквально за несколько минут до встречи девушка прислала сообщение, что задержится, и мы от нечего делать наблюдали за плотным потоком людей, движущимся по Революционной. На улице было не по-летнему прохладно. Официанты близлежащих ресторанов и кафе снимали скатерти, сдвигали столики и стулья под навесы: по прогнозу ожидалась гроза.

В какой-то момент наши глаза одновременно выцепили из потока силуэт в красном летящем платье — и не ошиблись. Оля шла той самой летящей походкой, о которой пел Антонов (хотя вы вряд ли знаете, кто это такой).

Оля уже год как летает на показы, совмещая подиум с работой финансового директора в международной компании.

— Оля, а ты в курсе, что еще в школе тебе вслед все оборачивались? Даже не помню откуда, но мы все знали, что ты станешь моделью.

— Да я всем и на каждом углу говорила, что хочу стать моделью. Тогда были очень популярны супермодели: Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер, Линда Евангелиста, Кейт Мосс. У меня был типаж, схожий с Кроуфорд. И когда мне было лет 12, начались все эти конкурсы «Супермодель Беларуси», их тогда проводил Саша Варламов. И я прям так загорелась! Начала ходить на всевозможные кастинги, только бы меня заметили. Но, к сожалению, в тот период, в девяностые, была очень жесткая градация по росту. Я была 172 сантиметра и еле проходила по нижней границе. Помню, как на первый кастинг пошла вместе с одноклассницами Ирой, Викой и, кажется, Таней — всеми девочками, у кого рост был выше 170. Это был такой треш! Кастинг проходил то ли в кафе, то ли в каком-то ресторане, основными требованиями были отсутствие косметики и какая-нибудь прилегающая одежда. И вот набивалась толпа девочек, среди которых ходил туда-сюда Варламов и говорил: «Ты идешь туда, ты — туда, а ты — туда». И мне тогда повезло: он тыкнул в меня пальцем, и я прошла первый отборочный тур. Я так обрадовалась, воодушевилась! А девочек не позвали, и они расстроились. Но второй тур у меня закончился так же, как у девочек первый.

На следующий год был какой-то кастинг где-то в салоне на Маяковского, но я пришла и ушла, потому что, в принципе, когда у тебя рост очень пограничный и ты не Кейт Мосс (у нее был рост 170 сантиметров), то шансов у тебя мало.

— Ты следила за карьерой Синди Кроуфорд?

— Да, она меня заразила. Помнишь, в одиннадцатом классе мы записывали выпускную кассету, и там у всех спрашивали, кто кем хочет стать? Недавно пересматривала эту запись, и там все такие: я буду программистом, я — экономистом, я — юристом, а я, говорю, буду моделью — и захихикала. Я вот прям сейчас передала те эмоции, — смеется Ольга и добавляет, что примерно так все это и звучало. — Если ты помнишь, в то время нам не сильно приходилось следить за модой, тогда ничего не было. Я помню джинсы Mawin, высокие сапоги со шнуровкой, блузки с рукавами а-ля летучая мышь, эти серые турецкие свитера в ромбы. Нормальные вещи появились, когда мы учились в универе. Посмотри на наши фотки из девяностых — все были стандартные, хотя школьную форму отменили.

Помню, мама достала себе джинсы Leviꞌs — так вот я их очень любила носить, потому что ни на ком таких не было. Еще я забирала все ее каблуки, шпильки, кофты, сапоги — таскала все мамины вещи: у нас с ней был один размер.

— А прически наши помнишь?

— О-о-о, у нас тогда была одна стрижка — волчица. И у меня тоже была волчца, а потом уже начались эксперименты с цветом. Помню, как только появилась краска в киосках, купила и выкрасила все волосы в блонд — получился такой желтый цыпленок, у меня даже где-то фотка есть.

— Еще мы челки как-то прикольно так вверх невидимками закалывали.

— Да, помню. Такая была в «Санта-Барбаре» у Иден, и мы все ее копировали. В общем, были на стиле и в моменте, — смеется Ольга.

— Если честно, то все мы были уверены, что ты после школы уйдешь в моделинг.

— А я поступила в нархоз, рано родила ребенка, потом работала финансистом — в общем, переключилась на взрослую жизнь.

«Мне повезло: вышла на подиум через месяц обучения в школе моделинга»

— Когда ты вернулась к мечте стать моделью?

— Наверное, я подошла к какому-то периоду в жизни, когда захотелось изменений. Начала ставить себе какие-то цели. Например, еще с детства я прониклась Францией, ее культурой, языком, кинематографом. Даже компания, в которой я работаю уже много лет, французская. И вот лет пять назад я пошла на языковые курсы при французском посольстве, потом занималась с преподавателем, получила уровень A1 и поставила себе галочку, что вот, мол, я могу. Но без практики язык умер, и я все забросила.

Потом мне захотелось заниматься большим теннисом. Когда я была подростком, следила за карьерой Евгения Кафельникова. Не знаю почему, но все эти игры показывали по ночам, и, помню, папа говорил: «Иди смотри, как твой играет», — и мы всей семьей залипали у экрана.

Сначала мне казалось, что заниматься теннисом уже поздно: нормальные-то люди начинают с раннего возраста. Но я все же решилась и пошла в группу. А потом бросила. Позже проанализировала и поняла, что все начинания бросаю из-за недостатка внимания. То есть мне нужен был индивидуальный подход и чтобы почаще хвалили, — смеется Ольга и добавляет, что на самом деле смена подхода к обучению принесла результаты: французский она все же выучила как надо, а теннисом с личным тренером занимается до сих пор. — Самое главное, что она [тренер] никогда меня не критикует. Даже если я что-то делаю не так, она говорит: «А попробуй вот так, попробуй так. Ты молодец, ты красотка». В общем, она меня все время мотивирует, зажигает, и я с удовольствием хожу на занятия. Для меня такое отношение очень ценно.

По словам героини, о школьной мечте стать моделью ей напомнил случай. Более года назад она с подругой была в «Песочнице» и попала на выступление астролога, которая впоследствии разложила ее жизнь по цифрам.

— Вообще, я скептически отношусь к таким вещам, но меня, помню, зацепила фраза про артистичность и творчество, которые остались во мне нереализованными. Ну, думаю, ладно, будем что-то делать. Тогда, собственно, и пришла идея вернуться к школьной мечте. Я записалась в модельную школу белорусского дизайнера Натальи Мининой.

— Как ты ее нашла?

— Этих модельных школ и правда много, это довольно большой, развитый рынок. При этом многие создают школы по принципу New Age, когда неважно, какого ты размера, возраста, роста — приходи и учись. Мне повезло найти такую школу, где все девочки были достаточно форматные, интересные. Я прочитала статью на Onlíner о том, что белорусская дизайнер Наталья Минина шьет невероятно красивые коллекции изо льна и работает с моделями в том числе 40+, берет их на показы в Париж, Милан. Поэтому и записалась именно к ней. Знаешь, у нее все коллекции крутые, в ее платьях, какое бы на тебя ни надели на показе, будешь чувствовать себя женщиной, принцессой, красоткой. И это считается круто, когда тебе еще и нравится то, что ты носишь на подиуме.

— Когда ты впервые вышла на подиум?

— Буквально через месяц, когда узнала, что Наталья везет свою коллекцию в Париж на Неделю моды. Это было в октябре 2024 года. И вот она мне пишет и спрашивает: «У тебя есть виза?» Оказалось, кому-то из ее девочек-моделей отказали в визе, и пришлось срочно искать замену. Я сначала растерялась, поскольку навыков у меня еще особо не было, но в итоге вопрос решился индивидуальными занятиями, и мы полетели в Париж.

— Что ты почувствовала?

— Мой выход был первым. Я вышла на подиум в красивом платье и просто растворилась в этой атмосфере. Было очень круто, конечно, несмотря на мандраж. Потом я раззнакомилась с русскоговорящими девочками из Германии, Нью-Йорка, Испании и привезла с показа незабываемые эмоции.

«Я не зарабатываю на показах, это просто увлечение»

Ольга объясняет, что Неделя моды в Париже проходит в несколько этапов, и тот показ, в котором она участвовала, не предусматривал участия суперизвестных модных домов типа Gucci, Versace, Prada, Chanel — у них отдельные шоу, информация о месте открытия которых до последнего держится в секрете.

— В общем, я тогда поставила себе плюсик, что осуществила еще одну свою мечту.

— И вернулась к финансам?

— Финансы я и не бросала. Чтобы слетать на показ, просто брала отпуск на пару дней, — замечает героиня. — Я уже говорила, что во время поездки познакомилась с девочками из других стран, так вот мы вместе стали искать новые варианты. И дальше вышло очень круто: одна из девочек нашла дизайнера из Берлина, который взял всех нас четверых в свой показ. В декабре я уже полетела в Германию. Это было шоу одного немецкого дизайнера в очень классной локации с мотоциклами BMW. Мы демонстрировали очень красивые, крутые платья.

Потом мы по такому же принципу летали в Милан, в Канны. Последние были в мае, когда в рамках Каннского фестиваля прошли показы итальянских дизайнеров. На тот момент у нас не было какого-то конкретного дизайнера. Объясняю принцип (и так делают многие девочки на всех этих шоу в Милане или Париже): практически в 95% случаев у дизайнеров бывает форс-мажор, когда срочно требуется модель, то есть, если ты там находишься, ты можешь подходить к любому дизайнеру, рассказывать о себе и практически с вероятностью 100% тебя кто-нибудь возьмет.

И когда я, допустим, была в Милане, там можно было ко многим дизайнерам попасть [по такому принципу]. Но там форс-мажор случился у меня: прямо в процессе, пока меня готовили и красили, кто-то украл мой iPhone, и я вышла на подиум с покерфейсом. Хорошо, что на показ я прилетела со своей дочкой, потому что без нее в чужой стране я даже до гостиницы не добралась бы, — говорит Оля, показывая фото с миланского показа.

— Правильно ли я поняла, что при форс-мажоре ты можешь оказаться на одном подиуме с 20-летней моделью?

— Даже если ты не формат и у тебя возраст, но рост, вес, комплекция и типаж подходят, то тебя все равно возьмут. Просто, повторюсь, у любого дизайнера всегда бывают форс-мажоры, когда ему, допустим, некого вывести и у него остается наряд либо какая-то модель задействована на этом шоу не один раз и не успевает переодеться.

— Какие-то деньги вам за это платят?

— В основном нет, это же увлечение. Первые деньги мне заплатили на показе в Берлине. Выписали чек на €100 — я такого сто лет не видела! — смеется Ольга. — Знаете, такой большой, под копирку, с фамилией и суммой за показ. Так и было написано: «за показ».

«Коллеги спрашивали: «Как ты туда попала?»

— Как близкие и коллеги отнеслись к твоему новому увлечению?

— Ну, в семье — вообще круто. Мама сказала: «Ой, молодец, так ты давно этого хотела, ты такая красивая». С дочкой мы лучшие подружки, она все время за меня радуется и почти повсюду ездит вместе со мной. Если у нее есть время, таскаю ее с собой на все показы, иногда прошу ее снять меня для Instagram. Она была со мной в Милане и в Каннах. На работе говорили «Вау, это круто, прикольно», спрашивали, как я туда попала.

— Удается совмещать работу и увлечение?

— Недели моды в Париже и Милане в основном приходятся на один период: первая — на конец сентября — начало октября; вторая — на конец февраля — начало марта. Если получается взять отпуск на три-четыре дня и слетать, то окей, но если нет, то нет. Допустим, на показ в Берлин я не брала отпуск: прилетела туда в субботу и вернулась обратно в воскресенье.

— Откуда ты летела?

— Из Вильнюса.

— А как же очереди на границе?

— Вне сезона отпусков очередей почти не было, и границу можно было пройти всего за пару часов.

— Давай еще вернемся к вопросам красоты. Кроме занятий теннисом, что еще помогает тебе оставаться в форме?

— С юности я вешу стабильно 59 килограммов и особо ничего для этого не делаю. В еде я себя ни в чем не ограничиваю, ем два раза в день. Возможно, работа — моя диета, потому что есть особо и некогда.

Каких-то серьезных косметических процедур я не делала. Но я всегда была помешана на своей внешности, потому что люблю внимание к себе, причем неважно чье. Поэтому на работе я всегда, еще до того, как начался период кроссовок, ходила в платье и на каблуках. И сейчас, будь то зарубежная командировка, корпоратив или мероприятие по работе, я всегда люблю быть звездой. И если мне, допустим, в такие моменты оказывают мало внимания, у меня портится настроение, я буду молча сидеть за столом и втыкать в телефон: с этим невозможно бороться.

А вообще, чуть не забыла рассказать еще один кейс. На первом курсе универа я пошла на кастинг в модельное агентство Тамары Гончаровой. Кастинг был в Национальной школе красоты, и я его прошла. Обучение было платным, а тогда еще время было такое, что нужно было выбирать: либо, образно говоря, я покупаю себе сапоги, либо оплачиваю школу красоты. И я, понятное дело, выбрала сапоги! Наверное, судьба тогда давала мне шанс попасть в индустрию моды и красоты, но я выбрала практичность.

