3 сентября 2025, среда, 9:42
Россия ударила дронами по Львову

  • 3.09.2025, 9:35
Есть разрушения.

Этой ночью армия РФ запустила в направлении Львова 15 беспилотников. В городе есть разрушения, но обошлось без жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Андрея Садового.

В результате атаки было частично разрушено одно из складских помещений. В здании возник пожар, который спасателям удалось оперативно ликвидировать.

Никто из местных жителей не пострадал. Районные администрации продолжают обследование территории города.

