Россия ударила дронами по Львову 3.09.2025, 9:35

Есть разрушения.

Этой ночью армия РФ запустила в направлении Львова 15 беспилотников. В городе есть разрушения, но обошлось без жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Андрея Садового.

В результате атаки было частично разрушено одно из складских помещений. В здании возник пожар, который спасателям удалось оперативно ликвидировать.

Никто из местных жителей не пострадал. Районные администрации продолжают обследование территории города.

