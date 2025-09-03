NSJ: Экономика России погрузилась в хаос 3.09.2025, 10:19

Отрасли, не связанные с обороной, приходят в упадок.

Экономика России демонстрирует признаки серьезных проблем. За первые семь месяцев 2025 года рост ВВП составил лишь 1,1%, что ставит под сомнение оптимистичные прогнозы Центробанка. Ранее регулятор ожидал роста в пределах 1–2% за год, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты отмечают, что ключевая ставка в 18% — почти рекордный уровень — помогает сдерживать инфляцию, но оказывает «значительное давление» на инвестиции и душит отрасли, не связанные с обороной. По оценке эксперта Дмитрия Полевого из Astra Asset Management, при сохранении текущих тенденций годовой рост ВВП может составить всего 0,7%, а некоторые аналитики прогнозируют даже отрицательную динамику.

Сложности уже отражаются на реальном секторе экономики. По данным The Moscow Times, в первом полугодии 2025 года производство продуктов питания снизилось на 0,7%, электрического оборудования — на 1,5%, легкой промышленности — на 3,2%, деревообработки — также на 3,2%. Особенно резким стало падение в автопроме — на 16,6%. Добыча нефти, газа и угля упала более чем на 2,4%.

Причинами эксперты называют рост издержек из-за санкций, дефицит рабочей силы и увеличение логистических расходов. Военные расходы временно стимулировали спрос, но породили инфляцию, которую теперь пытаются сдержать жесткой денежной политикой.

На фоне этих проблем президент США Дональд Трамп пригрозил Москве «экономической войной», если Россия не прекратит боевые действия в Украине. «Это будет не мировая война, но экономическая — и она окажется очень болезненной для России», — заявил Трамп.

По мнению аналитиков, сочетание санкций, высокой ставки и падения несырьевых отраслей усиливает риск рецессии уже к концу 2025 года.

