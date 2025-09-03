Atlantic Council: Летнее наступления Путина — это полный провал 3 3.09.2025, 12:03

2,142

Миф о неизбежной победе России разрушен.

В начале 2025 года в Москве и за ее пределами ожидали, что летняя кампания станет решающей в войне против Украины. Сам Путин в марте уверял, что «есть все основания добить» украинскую армию. Однако итоги лета показали обратное, наступление захлебнулось, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

За три месяца Россия продвинулась лишь на 0,3% украинской территории, не взяв ни одного крупного города. Ключевые цели, такие как Покровск, остались под контролем Киева. Попытки захвата Сум и расширения «буферной зоны» также сорвались: российские войска застряли в приграничных селах и вынуждены были отступить.

Цена этих незначительных успехов оказалась огромной — потери России составили десятки тысяч человек. Немецкий журналист Юлиан Репке назвал кампанию «полным провалом». Эксперты отмечают, что миф о «непобедимой» России поддерживается самой Москвой, но не подтверждается фактами. История России полна военных поражений: от Крымской войны XIX века и катастрофы в Русско-японской войне до Афганистана и Чечни.

Тем не менее Кремль активно использует пропаганду и угрозы, в том числе ядерные, чтобы запугивать Запад. Эта тактика приводит к задержкам в поставках вооружений Украине и затягивает войну.

Реальность же такова — за более чем три года Россия оккупировала лишь около 1% Украины, не взяв ни одного областного центра. Наиболее крупным городом, оказавшимся под контролем вооруженных формирований, оставался Ростов — и то лишь на время мятежа «Вагнера» в 2023 году.

Провал наступления ясно показывает, что победа России не предопределена. При достаточной поддержке союзников Украина способна изменить ход войны и вынудить Кремль к переговорам.

