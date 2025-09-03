закрыть
3 сентября 2025, среда, 13:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Atlantic Council: Летнее наступления Путина — это полный провал

3
  • 3.09.2025, 12:03
  • 2,142
Atlantic Council: Летнее наступления Путина — это полный провал

Миф о неизбежной победе России разрушен.

В начале 2025 года в Москве и за ее пределами ожидали, что летняя кампания станет решающей в войне против Украины. Сам Путин в марте уверял, что «есть все основания добить» украинскую армию. Однако итоги лета показали обратное, наступление захлебнулось, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

За три месяца Россия продвинулась лишь на 0,3% украинской территории, не взяв ни одного крупного города. Ключевые цели, такие как Покровск, остались под контролем Киева. Попытки захвата Сум и расширения «буферной зоны» также сорвались: российские войска застряли в приграничных селах и вынуждены были отступить.

Цена этих незначительных успехов оказалась огромной — потери России составили десятки тысяч человек. Немецкий журналист Юлиан Репке назвал кампанию «полным провалом». Эксперты отмечают, что миф о «непобедимой» России поддерживается самой Москвой, но не подтверждается фактами. История России полна военных поражений: от Крымской войны XIX века и катастрофы в Русско-японской войне до Афганистана и Чечни.

Тем не менее Кремль активно использует пропаганду и угрозы, в том числе ядерные, чтобы запугивать Запад. Эта тактика приводит к задержкам в поставках вооружений Украине и затягивает войну.

Реальность же такова — за более чем три года Россия оккупировала лишь около 1% Украины, не взяв ни одного областного центра. Наиболее крупным городом, оказавшимся под контролем вооруженных формирований, оставался Ростов — и то лишь на время мятежа «Вагнера» в 2023 году.

Провал наступления ясно показывает, что победа России не предопределена. При достаточной поддержке союзников Украина способна изменить ход войны и вынудить Кремль к переговорам.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов