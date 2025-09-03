закрыть
3 сентября 2025, среда, 13:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Самолет президента Литвы полчаса не мог сесть в Вильнюсе

1
  • 3.09.2025, 12:26
  • 1,494
Самолет президента Литвы полчаса не мог сесть в Вильнюсе
Фото: DELFI

Причиной стал неизвестный беспилотник.

Вечером во вторник, 2 сентября, самолет Spartan с президентом Литвы Гитанасом Науседой, первой леди Дианой Науседой и литовской делегацией на борту около получаса не мог приземлиться в Вильнюсском аэропорту. Причиной стал неизвестный беспилотник.

Инцидент подтвердил пресс-секретарь президента Томаш Бержинскас. В комментарии СМИ он сказал, что воздушное судно село позже запланированного срока.

Что известно

«При подлете к Вильнюсскому аэропорту поступила информация о том, что замечен беспилотник и что приземляться пока небезопасно. Тогда пилоты приняли все меры безопасности и совершили посадку спустя некоторое время», – процитировал Бержинскаса портал LRT.

Президент вместе с супругой, а также члены делегации использовали борт ВВС Литвы Spartan.

По данным онлайн-сервиса отслеживания полетов FlightRadar24, самолет кружил над литовской столицей около получаса. Он должен был прибыть в Вильнюс в 20:40, но приземлился в 21:16.

Oro Navigacija – компания, предоставляющая аэронавигационные услуги в воздушном пространстве Литовской Республики, уточнила, что дрон был зафиксирован в районе Лиепальнис. Информацию об этом они получили от Службы авиационной безопасности аэропортов Литвы.

«После этого были задействованы процедуры безопасности полетов. Полеты на короткое время были приостановлены, а после получения информации об отсутствии угрозы движение возобновилось», – отчиталась пресс-служба.

Oro Navigacija вместе с другими уполномоченными службами выясняет, какой именно БПЛА спровоцировал инцидент. «Мы немедленно опубликуем информацию, как только получим ее», – пообещали представители компании.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов