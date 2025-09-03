Самолет президента Литвы полчаса не мог сесть в Вильнюсе

Самолет президента Литвы полчаса не мог сесть в Вильнюсе1
3.09.2025, 12:26
Причиной стал неизвестный беспилотник.
Вечером во вторник, 2 сентября, самолет Spartan с президентом Литвы Гитанасом Науседой, первой леди Дианой Науседой и литовской делегацией на борту около получаса не мог приземлиться в Вильнюсском аэропорту. Причиной стал неизвестный беспилотник.
Инцидент подтвердил пресс-секретарь президента Томаш Бержинскас. В комментарии СМИ он сказал, что воздушное судно село позже запланированного срока.
Что известно
«При подлете к Вильнюсскому аэропорту поступила информация о том, что замечен беспилотник и что приземляться пока небезопасно. Тогда пилоты приняли все меры безопасности и совершили посадку спустя некоторое время», – процитировал Бержинскаса портал LRT.
Президент вместе с супругой, а также члены делегации использовали борт ВВС Литвы Spartan.
По данным онлайн-сервиса отслеживания полетов FlightRadar24, самолет кружил над литовской столицей около получаса. Он должен был прибыть в Вильнюс в 20:40, но приземлился в 21:16.
Oro Navigacija – компания, предоставляющая аэронавигационные услуги в воздушном пространстве Литовской Республики, уточнила, что дрон был зафиксирован в районе Лиепальнис. Информацию об этом они получили от Службы авиационной безопасности аэропортов Литвы.
«После этого были задействованы процедуры безопасности полетов. Полеты на короткое время были приостановлены, а после получения информации об отсутствии угрозы движение возобновилось», – отчиталась пресс-служба.
Oro Navigacija вместе с другими уполномоченными службами выясняет, какой именно БПЛА спровоцировал инцидент. «Мы немедленно опубликуем информацию, как только получим ее», – пообещали представители компании.