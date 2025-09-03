закрыть
Появились новые детали «глушения» GPS-сигнала на борту самолета Урсулы фон дер Ляйен

  • 3.09.2025, 14:04
  • 2,278
Появились новые детали «глушения» GPS-сигнала на борту самолета Урсулы фон дер Ляйен

Инцидент произошел накануне важной встречи европейских лидеров.

Самолет главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен 1 сентября был вынужден совершить посадку в болгарском аэропорту Пловдива, после потери навигационного сигнала GPS. Причиной якобы стали умышленные помехи, в которых обвинили Россию, однако спустя два дня после инцидента появились новые детали.

Воздушное судно Dassault Falcon 900LX в течение часа кружило над аэропортом, лишившись электронных навигационных средств, и в итоге село вручную, предположительно с использованием «бумажных карт». Издание Financial Times уточняет, что GPS-навигация была отключена именно в районе Пловдива, известного как зона частых помех. В свою очередь британский телеканал Sky News сообщает, что по информации болгарской стороны, инцидент является «грубым вмешательством России», причем с политическим контекстом.

Медиа напомнило, что инцидент произошел накануне важной встречи европейских лидеров, посвященной миротворческой операции в Украине. В экспертных кругах не исключают, что публикация о предполагаемом глушении могла быть использована как политический сигнал и инструмент давления.

Самолет Урсулы фон дер Ляйен — комментарии специалистов

Пилот Шон Фицпатрик, летавший в том же районе в день происшествия, отметил, что аэропорт Пловдива давно находится в зоне помех. По его словам, пилоты обычно отключают GPS-приемники и используют альтернативные системы, включая посадку по приборам. В то же время Фицпатрик удивился, что в медиа заговорили об использовании для навигации «бумажных карт», а не современных средств.

«Когда я услышал, что они используют бумажные карты для навигации, я подумал: почему у них просто нет iPad?» — сказал пилот.

Он добавил что во всей истории с самолетом Урсулы фон дер Ляйен есть «доля политики и раздувания сенсации».

Ситуацию прокомментировал и Томас Уитингтон, эксперт по радиоэлектронной борьбе из Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). Он отметил, что политический подтекст возможен.

«Я думаю, что довольно сложно с какой-либо степенью уверенности сказать, был ли ее самолет целенаправленно атакован. Но я уверен, что для Путина это очень счастливое совпадение», — сказал аналитик.

Уитингтон пояснил, что такая атака может транслировать послание Кремля в духе «Мы здесь, мы можем усложнить вам жизнь». Но во всяком случае действия россиян являются безответственными, так как они угрожают международным авиаперевозкам.

Детали инцидента с Dassault Falcon 900LX

Отметим, что от Пловдива до Севастополя более 700 км. Ни Фицпатрик, ни Уитингтон публично не вдавались в технические детали инцидента и даже не предположили, каким именно образом Россия могла создать на таком расстоянии помехи, которые вывели из строя системы GPS-навигации самолета.

Более того, согласно официальным данным ресурса Flightradar24, 1 сентября самолет Dassault Falcon 900LX, на котором летела Урсула фон дер Ляйен, не испытывал никаких проблем с GPS.

«Полет должен был длиться 1 час 48 минут. Он длился 1 час 57 минут. Транспондер самолета сообщал о хорошем качестве GPS-сигнала с момента взлета до посадки», — говорится в сообщении.

Напомним, Совет министров Болгарии официально заявил, что 1 сентября во время перелета Урсулы фон дер Ляйен в Пловдив произошла нейтрализация спутникового сигнала, передающего информацию в навигационную систему GPS самолета. При этом ситуация якобы коснулась не только самолета главы Европейской комиссии, а всего аэропорта.

