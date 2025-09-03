закрыть
3 сентября 2025, среда, 15:07
Кремлевская «фабрика обид»

  • 3.09.2025, 14:58
Кремлевская «фабрика обид»

Как искажается история Холодной войны.

В Москве в мае установили копию памятника Иосифу Сталину на станции метро «Таганская». Одновременно в разных городах России появились монументы другим фигурам советских репрессий, включая Феликса Дзержинского. Пока в Украине символы коммунистического прошлого сносят, в России они возвращаются — как отражение разных мировоззрений, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Владислава Зубок, уроженец Москвы, ныне профессор Лондонской школы экономики, рассматривает Холодную войну через призму Кремля. В своей книге он пытается объяснить прошлое и его связь с нынешними кризисами.

Зубок утверждает, что Запад упустил шанс в начале 1990-х помочь России стать демократической страной, ограничившись «шоковой терапией» и поддержкой авторитарных решений тогдашнего президента Бориса Ельцина. Автор задается рядом вопросов «что если?»: что было бы, если бы США инвестировали в Россию, как в Германию и Японию после войны? Его версия перекладывает ответственность за неудачи постсоветской трансформации в значительной степени на Запад.

Критики отмечают, что такой подход превращается в «фабрику обид» и способствует формированию современных антизападных нарративов. В отличие от Зубока, другой выходец из СССР, профессор Гарварда Сергей Плохий, видит в распаде Союза шанс для республик обрести независимость, а не повод для вечного недовольства.

Книга Зубока написана доступным языком и рассчитана на широкую аудиторию, но ее имперский взгляд оставляет за кадром судьбы малых народов и демократических движений. В итоге труд, стремящийся к объективности, невольно демонстрирует, как искажения прошлого подпитывают сегодняшние российские настроения и политику.

Книга «Мир Холодной войны» («The World of the Cold War») вышла в мае 2025 года в издательстве Pelican и уже вызвала оживленные споры среди историков и политологов.

