3 сентября 2025, среда, 16:51
Бывший президент Польши нашел работу на YouTube-канале

  • 3.09.2025, 15:28
  • 1,150
Бывший президент Польши нашел работу на YouTube-канале
Анджей Дуда
Фото: PAP

Анджей Дуда запишет 16 программ.

Экс-президент Польши Анджей Дуда стал ведущим популярного польского YouTube-канала «Kanał Zero». Об этом объявил создатель проекта Кшиштоф Становский — бывший спортивный журналист, который сам участвовал в президентских выборах в Польше 2025 года.

«С нескрываемой радостью могу сообщить, что у нас новый автор. Президент Анджей Дуда запишет 16 программ на 16 горячих тем. Несколько десятков собеседников, коротких включений, ситуаций. Воспоминания и взгляд на текущую ситуацию», — сообщил Становский в Instagram.

«Kanał Zero» — популярный проект польского журналиста Кшиштофа Становского, насчитывающий более двух миллионов подписчиков.

