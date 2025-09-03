Бывший президент Польши нашел работу на YouTube-канале 3.09.2025, 15:28

1,150

Анджей Дуда

Фото: PAP

Анджей Дуда запишет 16 программ.

Экс-президент Польши Анджей Дуда стал ведущим популярного польского YouTube-канала «Kanał Zero». Об этом объявил создатель проекта Кшиштоф Становский — бывший спортивный журналист, который сам участвовал в президентских выборах в Польше 2025 года.

«С нескрываемой радостью могу сообщить, что у нас новый автор. Президент Анджей Дуда запишет 16 программ на 16 горячих тем. Несколько десятков собеседников, коротких включений, ситуаций. Воспоминания и взгляд на текущую ситуацию», — сообщил Становский в Instagram.

«Kanał Zero» — популярный проект польского журналиста Кшиштофа Становского, насчитывающий более двух миллионов подписчиков.

