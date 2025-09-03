Ученые обнаружили внутри Марса неизвестные объекты 3.09.2025, 16:07

Они могут быть остатками неудавшихся планет.

Ученые обнаружили загадочные огромные и плотные структуры в мантии Марса, которые могли возникнуть в результате столкновения Красной планеты с протопланетами примерно 4,5 млрд лет назад.

Исследователи провели новый анализ данных о землетрясениях на Марсе, которые с 2018 по 2022 год собирал посадочный аппарат NASA InSight. Ученые считают, что новые данные указывают на то, что в мантии Марса скрываются десятки загадочных огромных объектов, которые находятся на разной глубине и имеют плотность, превышающую плотность окружающих горных пород. Исследование, опубликованное в журнале Science, предполагает, что эти структуры могут быть фрагментами древних Live Science.

Марс представляет собой планету, которая состоит из одной литосферной плиты, в то время как у Земли их несколько. Эти плиты на Земле постоянно двигаются, в результате чего кора нашей планеты меняется. Это тектоническое движение приводит также к тому, что расплавленные породы в мантии Земли поднимаются и опускаются. То есть мантия меняется со временем. Но этого не происходит на Марсе. На Красной планете мантия остается практически неизменной в течение миллиардов лет, неподвижной и не состоит из полностью расплавленных горных пород, там много твердых пород.

На Земле движение литосферных плит провоцирует появление землетрясений, но на Марсе нет тектонической активности. Поэтому землетрясения на Красной планете вызывают оползни, разлом горных пород или падение метеоритов.

В течение четырех лет работы на Марсе посадочный аппарат InSight собрал данные о более, чем 1300 землетрясениях на Красной планете, известных также как марсотрясения. Это позволило лучше понять устройство недр Марса.

Анализируя данные InSight, ученые обнаружили, что некоторые сигналы землетрясений достигали посадочный аппарат медленнее, чем остальные, когда проходили через мантию Красной планеты. Отслеживая эти сигналы, ученые обнаружили в мантии области с более высокой плотностью, чем окружающая горная порода. Таким образом ученые предположили, что в недрах Марса находятся скрытые структуры, которые появились после образования Красной планеты.

Ученые считают, что на глубине до 1550 км от поверхности Марса на разных высотах скрываются десятки загадочных структур размером до 4 километров в поперечнике.

Исходя из размера структур и глубины их расположения, ученые пришли к выводу, что они образовались в результате столкновений протопланет с Марсом примерно 4,5 млрд лет назад, когда формировалась Солнечная система. Протопланеты – это гигантские космические камни, которые могли превратиться в обычные планеты, если бы не развалились на части. То есть внутри Марса могут находиться остатки неудавшихся планет, считают ученые.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com