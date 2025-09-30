Российским дипломатам могут запретить свободно передвигаться по странам ЕС 30.09.2025, 6:21

Ограничение на передвижение дипломатов может быть внесено в 19-й пакет санкций против РФ.

Евросоюз обсуждает ограничение на передвижение всех сотрудников российских дипломатических представительств по территории ЕС, которое может быть внесено в 19-й пакет санкций против РФ. Об этом сообщает EUobserver. Российские дипломаты должны будут уведомлять власти стран ЕС, которые они планируют посетить и через которые будут проезжать к месту назначения транзитом, «как минимум за 24 часа» до пересечения границы, следует из обсуждаемого проекта. По данным издания, новые правила будут действовать не только в отношении дипломатов, но и сотрудников административно-технического персонала диппредставительств и членов их семей.

Также дипломаты должны будут предоставлять властям все сведения об автомобиле для совершения поездки, а также сообщать о погранпунктах, через которые будут проезжать, и даты поездки. При использовании самолета, поезда или автобуса российские сотрудники обязаны будут оповестить ЕС о названии перевозчика, представить код маршрута или его эквивалент. Власти ЕС даже при представлении всех этих сведений и после рассмотрения запросов от дипломатов будут иметь право запретить въезд или ввести дополнительные условия для разрешения поездки, говорится в предложениях.

Чиновники ЕС обсуждали эту инициативу в Брюсселе в пятницу. В основном к проекту были положительные отзывы, а обсуждения продолжатся на текущей неделе, сообщает издание. В конце августа глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что ЕС рассматривают ограничения на передвижение российских дипломатов по Шенгенской зоне в рамках 19-го пакета санкций,. По его словам, отсутствие подобного запрета затрудняет отслеживание агентов, которые могут планировать враждебные действия в Европе.

Ранее EUobserver сообщал, что ЕС также хочет включить в 19-й пакет запрет на оказание туристических услуг в России. Это затронет европейцев, которые захотят посетить РФ и потратить там свои деньги. «Предоставление услуг, непосредственно связанных с туристической деятельностью в России, должно быть запрещено», — сказано в проекте. Это делается «для того, чтобы сократить доходы, которые Россия получает от таких услуг, и ограничить продвижение поездок и видов отдыха в России, не являющихся необходимыми», говорилось в документе.

