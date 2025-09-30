Forbes: Россияне запаниковали из-за украинских атак на НПЗ 12 30.09.2025, 7:51

Распространяется теория заговора.

Все больше россиян сталкиваются с трудностями с поиском бензина. Во многих регионах продажи ограничены 20 литрами на одного покупателя. Сообщается, что одна региональная сеть теперь продает бензин только коммерческим клиентам с топливными картами для автопарков. Кроме того, на АЗС запретили клиентам заправлять канистры, сообщает Forbes.

Многие АЗС в оккупированном Крыму сейчас закрыты, а те, что еще открыты, продают только дизельное топливо. В Нижегородской области школьные автобусы не могут забирать детей из-за нехватки топлива, при этом региональные власти отрицают какие-либо перебои.

«В ближайшие дни прибудут новые партии бензина, которых будет достаточно для удовлетворения потребностей населения до 12 октября», — заявил глава Ванинского района (Хабаровский край) Алексей Маслов. По его словам, проблема вызвана «десятидневным плановым ремонтом на нефтеперерабатывающих заводах».

Военный историк Chris_O цитирует Дмитрия Стешина, который скептически относится к заявлениям российских ВВС о том, что они всегда сбивают 100% атакующих беспилотников. ВВС неизменно списывают все повреждения на «падающие обломки» сбитых дронов.

«Два снаряда в одну воронку не попадают, а вот беспилотники — да», — язвительно замечает Стешин.

Z-канал «Два майора» утверждает, что проблема атак беспилотников не будет решена, пока не появится единое ведомство, ответственное за противодействие им, поскольку в настоящее время во всем виноваты ВВС, армейские подразделения, ПВО и местные власти.

Некоторые российские паблики и вовсе приводят популярную теорию заговора о том, что владельцы НПЗ намеренно позволяют взрывать свои объекты, чтобы сократить поставки и поднять цены.

«Вот почему мы видим такие постыдные видео, где медленно летящий беспилотник приближается и атакует очередной НПЗ средь бела дня, не встречая никакого сопротивления», — пишут Z-блогеры.

Возможно, проблема и попроще. Россия не сбивает украинские беспилотники, потому что у нее заканчиваются ракеты класса «земля-воздух».

