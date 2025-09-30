В Москве начнут призывать в армию только по электронным повесткам

В Москве начнут призывать в армию только по электронным повесткам2
- 30.09.2025, 8:32
- 1,264
После отправки повестки гражданину запрещается выезд из страны.
Во время предстоящего осеннего призыва военнообязанные граждане РФ в Москве, республике Марий Эл, а также в Рязанской и Сахалинской областях будут получать только электронные повестки, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский, пишет The Moscow Times.
Он напомнил, что информацию об электронных повестках начнут вносить в специальный реестр. Через семь дней после публикации в нем документ будет считаться врученным. После отправки повестки гражданину запрещается выезд из страны. В случае неявки в военкомат в течение 20 дней человек получит штраф в размере до 30 тыс. руб. Кроме того, он лишится возможности управлять автомобилем, совершать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП и брать кредиты. «Данные меры ограничений снимаются с гражданина сразу по факту явки в военный комиссариат», — отметил Бурдинский.
Накануне, 29 сентября, Путин подписал указ о проведении осеннего призыва. Он продлится с 1 октября по 31 декабря. За этот период на прохождение срочной службы в армии должны быть направлены 135 тыс. россиян в возрасте от 18 до 30 лет. Это самый массовый осенний призыв с 2016 года, когда планировалось отправить на службу 152 тыс. россиян. С учетом рекордных 160 тыс. человек, которых призвали в армию весной, в целом в этом году службу должны пройти 295 тыс. новобранцев.