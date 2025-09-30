Силы специальных операций ВСУ ударили по С-400 в Крыму

Силы специальных операций ВСУ ударили по С-400 в Крыму3
- 30.09.2025, 11:17
Украинские спецназовцы дронами уничтожили радиолокационную станцию комплекса «Триумф».
Украинские спецназовцы поразили радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф», которая находится в Крыму.
Об этом сообщает Telegram-канал Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.
Отмечается, что дорогостоящая система ПВО врага была нейтрализована ударными дронами ССО.
«Радиолокационная станция является «глазами«» комплекса С-400 «Триумф». Без элемента наблюдения и наведения вся система теряет свою боеспособность», - рассказали украинские военные.
Подразделения ССО продолжают наносить значимые поражения врагу, ускоряя его невозможность ведения дальнейших боевых действий.