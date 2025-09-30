закрыть
30 сентября 2025, вторник
Силы специальных операций ВСУ ударили по С-400 в Крыму

3
  • 30.09.2025, 11:17
  • 1,572
Силы специальных операций ВСУ ударили по С-400 в Крыму
Иллюстративное фото: Getty Images

Украинские спецназовцы дронами уничтожили радиолокационную станцию комплекса «Триумф».

Украинские спецназовцы поразили радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф», которая находится в Крыму.

Об этом сообщает Telegram-канал Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что дорогостоящая система ПВО врага была нейтрализована ударными дронами ССО.

«Радиолокационная станция является «глазами«» комплекса С-400 «Триумф». Без элемента наблюдения и наведения вся система теряет свою боеспособность», - рассказали украинские военные.

Подразделения ССО продолжают наносить значимые поражения врагу, ускоряя его невозможность ведения дальнейших боевых действий.

Написать комментарий 3

