Купаловский театр ищет работников в минском метро

Купаловский театр ищет работников в минском метро1
- 30.09.2025, 13:21
Фотофакт.
В вагонах минского метро размещены объявления с приглашением на работу сотрудников в Национальный академический театр имени Янки Купалы, пишет «Салiдарнасць».
Театру нужны: звукорежиссер, маркетолог, костюмер, портной, гример-постижер, инженер-электрик и другие специалисты. Размеры зарплат в объявлении не указаны. Для того, чтобы это уточнить, надо звонить в отдел кадров.
В банке вакансий Госслужбы занятости указано, что театр предлагает, к примеру, звукорежиссеру зарплату 1000-1200 белорусских рублей.