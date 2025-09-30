Купаловский театр ищет работников в минском метро 1 30.09.2025, 13:21

1,212

Фотофакт.

В вагонах минского метро размещены объявления с приглашением на работу сотрудников в Национальный академический театр имени Янки Купалы, пишет «Салiдарнасць».

Театру нужны: звукорежиссер, маркетолог, костюмер, портной, гример-постижер, инженер-электрик и другие специалисты. Размеры зарплат в объявлении не указаны. Для того, чтобы это уточнить, надо звонить в отдел кадров.

В банке вакансий Госслужбы занятости указано, что театр предлагает, к примеру, звукорежиссеру зарплату 1000-1200 белорусских рублей.

