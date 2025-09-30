ЕС выделит Украине €2 миллиарда на дроны 30.09.2025, 14:34

Деньги пойдут из замороженных активов РФ.

Евросоюз направит Украине около 2 млрд евро на развитие производства беспилотников за счет доходов от замороженных российских активов, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает The Guardian.

«Если мы продолжаем считать Украину нашей первой линией обороны, нам необходимо увеличить военную помощь», – сказала она.

26 сентября Politico сообщало, что Еврокомиссия предложила направить Украине 140 млрд евро в формате «репарационного кредита», используя замороженные российские активы. А 17 сентября Financial Times писала о планах ЕС использовать замороженные активы для обеспечения кредитов для Киева на сумму до 170 млрд евро.

