Белорус два года организовывал нелегальные охотничьи туры для иностранцев
- 30.09.2025, 15:58
Он предоставлял в пользование клиентам свое личное оружие и боеприпасы.
В Беларуси задержали 43-летнего предпринимателя, оказывающего нелегальные услуги туристического оператора. С 2023 по 2025 год он выступал посредником между иностранными гражданами и охотничьими угодьями Минской и Могилевской областей и незаконно организовывал охотничьи туры.
При этом мужчина нарушал требования к временному ввозу-вывозу специального оружия и боеприпасов. Он предоставлял в пользование клиентам свое личное нарезное оружие и боеприпасы.
По месту его жительства обнаружены и изъяты три единицы огнестрельного охотничьего оружия, более 150 боеприпасов. Следователями возбуждено сразу четыре уголовных дела. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.