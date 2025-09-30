закрыть
30 сентября 2025, вторник, 16:57
Белорус два года организовывал нелегальные охотничьи туры для иностранцев

  30.09.2025
Белорус два года организовывал нелегальные охотничьи туры для иностранцев

Он предоставлял в пользование клиентам свое личное оружие и боеприпасы.

В Беларуси задержали 43-летнего предпринимателя, оказывающего нелегальные услуги туристического оператора. С 2023 по 2025 год он выступал посредником между иностранными гражданами и охотничьими угодьями Минской и Могилевской областей и незаконно организовывал охотничьи туры.

При этом мужчина нарушал требования к временному ввозу-вывозу специального оружия и боеприпасов. Он предоставлял в пользование клиентам свое личное нарезное оружие и боеприпасы.

По месту его жительства обнаружены и изъяты три единицы огнестрельного охотничьего оружия, более 150 боеприпасов. Следователями возбуждено сразу четыре уголовных дела. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

