Военные снова делают ставку на шпионские аэростаты и стратосферные шары 1 30.09.2025, 16:03

Технология 18-го века возвращается в современную армию.

На учениях в Тихом океане американские военные впервые использовали стратосферный шар с сенсорами для наведения ракет на движущуюся цель. Вслед за этим армия США подписала контракт на $4,2 млрд для модернизации парка аэростатов, применяемых для разведки и связи, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Интерес к военным аэростатам растёт и в других странах. Польша закупает у США четыре аппарата для системы раннего обнаружения российских ракет. Израиль размещает их на границе с Ливаном, а Украина использует аэростаты как ретрансляторы для увеличения дальности дронов.

Аэростаты, привязанные к земле на высоте 3–5 км, позволяют недорого отслеживать низколетящие цели, дополняя или заменяя дорогостоящие самолёты. Стратосферные шары поднимаются на высоту до 37 км, работают тише и незаметнее спутников, делают более качественные снимки и могут «зависать» над определенными районом, используя прогноз ветров с помощью ИИ.

Фото: U.S. Navy

Возрождение интереса связано прежде всего с Китаем. В 2023 году огромный китайский шар со шпионским оборудованием пролетел над США, прежде чем был сбит. Подобные аппараты всё чаще замечают и над Тайваньским проливом.

Пентагон рассматривает сценарии запуска роя стратосферных шаров для разведки и наведения оружия, а также доставки дронов за линию фронта. На эти разработки уже выделено $50 млн.

Проблемы остаются — управление на больших высотах, ограниченная мощность и уязвимость связи. Но, отмечают эксперты, современные аэростаты дают дешёвый и эффективный способ разведки, который вновь становится частью военной стратегии.

