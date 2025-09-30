NVIDIA представила новые «мозги и мышцы» для человекоподобных роботов 30.09.2025, 16:48

Фото: nvidia.com

Компания стремится стоять у истоков масштабного внедрения новых технологий.

Компания NVIDIA анонсировала масштабное обновление своей платформы Isaac Lab, которое может ускорить развитие человекоподобных роботов и физического ИИ, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Главные новинки — это открытый физический движок Newton Physics Engine, обновленная модель Isaac GR00T N1.6 и расширенная инфраструктура ИИ. Вместе они создают единую систему для проектирования, обучения и тестирования роботов.

«Человекоподобные роботы — это следующий рубеж физического ИИ. Им нужно уметь рассуждать, адаптироваться и действовать безопасно в непредсказуемом мире», — заявил вице-президент NVIDIA по технологиям симуляции Рев Лебаредиан.

Открытый и ускоренный GPU-физический движок Newton создан для сложных симуляций — от ходьбы по снегу и гравию до работы с хрупкими предметами. Его разработка велась совместно с Google DeepMind и Disney Research, а управляет проектом Linux Foundation. Первые испытания проводят ETH Zurich, Технический университет Мюнхена и другие научные центры.

Обновленная модель Isaac GR00T N1.6 интегрирована с системой NVIDIA Cosmos Reason — языково-зрительным ИИ, который помогает роботам понимать размытые команды, использовать прошлый опыт и осваивать новые задачи.

В дополнение NVIDIA представила инструменты для генерации синтетических данных, новый функционал для обучения захвату предметов и мощные серверы RTX PRO и Jetson Thor для работы ИИ в реальном времени.

Таким образом, NVIDIA стремится стать ключевой платформой, объединяющей физику, рассуждения и инфраструктуру, приближая выход человекоподобных роботов в повседневную жизнь.

