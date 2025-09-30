закрыть
30 сентября 2025, вторник, 18:29
Германия арестовала китайского шпиона, что стало новым витком в отношениях между Китаем и Европой

1
  • 30.09.2025, 17:17
  • 1,780
Германия арестовала китайского шпиона, что стало новым витком в отношениях между Китаем и Европой

Он сотрудничал с китайской разведкой с 2002-го года.

Суд Дрездена приговорил бывшего помощника депутата Европарламента от партии Альтернатива для Германии Цзянь Го к четырем годам и девяти месяцам лишения свободы за шпионаж в пользу Китая, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

По данным прокуратуры, обвиняемый, гражданин Германии, сотрудничал с китайской разведкой с 2002 года. Он собирал информацию, передавал конфиденциальные документы Пекину, а также шпионил за китайскими диссидентами и оппозиционными деятелями в Германии.

Цзянь Го работал пять лет в Брюсселе помощником Максимиана Краха, влиятельного представителя партии Альтернатива для Германии в Европарламенте, который в этом году был избран депутатом Бундестага. Сам Крах утверждает, что узнал о подозрениях против своего бывшего сотрудника только из СМИ.

В ходе процесса подсудимый отрицал сотрудничество с китайскими спецслужбами и настаивал на своей невиновности. Тем не менее суд признал дело «особо серьезным».

К фигуранту также привязали дело сотрудницы логистической компании в аэропорту Лейпцига. Женщина по имени Яци С. признала, что передавала данные о грузах и пассажирах, но отрицала участие в разведдеятельности. Она получила условный срок.

После ареста помощника Крах заявил, что усилил меры безопасности в своем офисе. Сам политик находится под следствием по обвинениям в коррупции и отмывании денег, которые он назвал «абсурдными и политически мотивированными».

Скандал усилил обеспокоенность европейских властей масштабами китайского шпионажа и еще больше осложнил отношения между ЕС и Пекином.

