Германия арестовала китайского шпиона, что стало новым витком в отношениях между Китаем и Европой
- 30.09.2025, 17:17
- 1,780
Он сотрудничал с китайской разведкой с 2002-го года.
Суд Дрездена приговорил бывшего помощника депутата Европарламента от партии Альтернатива для Германии Цзянь Го к четырем годам и девяти месяцам лишения свободы за шпионаж в пользу Китая, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).
По данным прокуратуры, обвиняемый, гражданин Германии, сотрудничал с китайской разведкой с 2002 года. Он собирал информацию, передавал конфиденциальные документы Пекину, а также шпионил за китайскими диссидентами и оппозиционными деятелями в Германии.
Цзянь Го работал пять лет в Брюсселе помощником Максимиана Краха, влиятельного представителя партии Альтернатива для Германии в Европарламенте, который в этом году был избран депутатом Бундестага. Сам Крах утверждает, что узнал о подозрениях против своего бывшего сотрудника только из СМИ.
В ходе процесса подсудимый отрицал сотрудничество с китайскими спецслужбами и настаивал на своей невиновности. Тем не менее суд признал дело «особо серьезным».
К фигуранту также привязали дело сотрудницы логистической компании в аэропорту Лейпцига. Женщина по имени Яци С. признала, что передавала данные о грузах и пассажирах, но отрицала участие в разведдеятельности. Она получила условный срок.
После ареста помощника Крах заявил, что усилил меры безопасности в своем офисе. Сам политик находится под следствием по обвинениям в коррупции и отмывании денег, которые он назвал «абсурдными и политически мотивированными».
Скандал усилил обеспокоенность европейских властей масштабами китайского шпионажа и еще больше осложнил отношения между ЕС и Пекином.