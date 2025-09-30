Германия арестовала китайского шпиона, что стало новым витком в отношениях между Китаем и Европой 1 30.09.2025, 17:17

1,780

Он сотрудничал с китайской разведкой с 2002-го года.

Суд Дрездена приговорил бывшего помощника депутата Европарламента от партии Альтернатива для Германии Цзянь Го к четырем годам и девяти месяцам лишения свободы за шпионаж в пользу Китая, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

По данным прокуратуры, обвиняемый, гражданин Германии, сотрудничал с китайской разведкой с 2002 года. Он собирал информацию, передавал конфиденциальные документы Пекину, а также шпионил за китайскими диссидентами и оппозиционными деятелями в Германии.

Цзянь Го работал пять лет в Брюсселе помощником Максимиана Краха, влиятельного представителя партии Альтернатива для Германии в Европарламенте, который в этом году был избран депутатом Бундестага. Сам Крах утверждает, что узнал о подозрениях против своего бывшего сотрудника только из СМИ.

В ходе процесса подсудимый отрицал сотрудничество с китайскими спецслужбами и настаивал на своей невиновности. Тем не менее суд признал дело «особо серьезным».

К фигуранту также привязали дело сотрудницы логистической компании в аэропорту Лейпцига. Женщина по имени Яци С. признала, что передавала данные о грузах и пассажирах, но отрицала участие в разведдеятельности. Она получила условный срок.

После ареста помощника Крах заявил, что усилил меры безопасности в своем офисе. Сам политик находится под следствием по обвинениям в коррупции и отмывании денег, которые он назвал «абсурдными и политически мотивированными».

Скандал усилил обеспокоенность европейских властей масштабами китайского шпионажа и еще больше осложнил отношения между ЕС и Пекином.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com