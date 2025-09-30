Лукашенко серьезно изменил полномочия Нацбанка 3 30.09.2025, 19:05

3,670

Подробности.

Диктатором Беларуси внесены изменения в устав Национального банка Беларуси. Изменения предусматривают положения указа, подписанного 30 сентября.

В частности, документ законодательно закрепил координирующую роль Нацбанка в деятельности госорганов, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций и иных организаций при выполнении возложенных на финрегулятор функций.

Также скорректированы полномочия Нацбанка. Например, за ним закрепляется ряд полномочий для определения порядка открытия и прекращения деятельности филиалов зарубежных рейтинговых агентств в Беларуси. А формой работы правления Нацбанка указ определил заседания, конкретизировав способы их проведения.

Еще устав Нацбанка дополнили положения, которые наделили главный финансовый регулятор страны полномочиями, которые аналогичны с полномочиями «совмина». Речь идет о полномочиях в части принятия нормативных правовых актов, которые необходимы для реализации задач и функций, которые возложены на Нацбанк законодательными актами без специального закрепления полномочий на принятие конкретного акта.

