Трамп снова назвал Россию «бумажным тигром» 6 30.09.2025, 22:11

1,664

По словам президента США, он так назвал РФ в разговоре с Путиным.

Президент США Дональд Трамп снова использовал выражение «бумажный тигр», говоря о России. Оно прозвучало во время его выступления перед американскими генералами, которое транслировал Белый дом.

В своей речи Трамп в очередной раз заявил, что разочарован Владимиром Путиным.

По словам американского лидера, российскому коллеге он говорил: «Знаешь, вы выглядите неважно. Вы сражаетесь четвертый год в войне, которая должна была закончиться за неделю. Вы бумажный тигр?»

