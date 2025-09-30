закрыть
30 сентября 2025, вторник, 23:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп снова назвал Россию «бумажным тигром»

6
  • 30.09.2025, 22:11
  • 1,664
Трамп снова назвал Россию «бумажным тигром»

По словам президента США, он так назвал РФ в разговоре с Путиным.

Президент США Дональд Трамп снова использовал выражение «бумажный тигр», говоря о России. Оно прозвучало во время его выступления перед американскими генералами, которое транслировал Белый дом.

В своей речи Трамп в очередной раз заявил, что разочарован Владимиром Путиным.

По словам американского лидера, российскому коллеге он говорил: «Знаешь, вы выглядите неважно. Вы сражаетесь четвертый год в войне, которая должна была закончиться за неделю. Вы бумажный тигр?»

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип