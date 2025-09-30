Трамп снова назвал Россию «бумажным тигром»6
30.09.2025
По словам президента США, он так назвал РФ в разговоре с Путиным.
Президент США Дональд Трамп снова использовал выражение «бумажный тигр», говоря о России. Оно прозвучало во время его выступления перед американскими генералами, которое транслировал Белый дом.
В своей речи Трамп в очередной раз заявил, что разочарован Владимиром Путиным.
По словам американского лидера, российскому коллеге он говорил: «Знаешь, вы выглядите неважно. Вы сражаетесь четвертый год в войне, которая должна была закончиться за неделю. Вы бумажный тигр?»