Минский актер, который играл роли офицеров СС и НКВД, пошел воевать за Россию10
- 4.09.2025, 10:14
- 4,600
Агафонов снимался в российских фильмах и сериалах.
В российской армии против Украины воюет минский актер. Имя Сергея Викторовича Агафонова (род. 15.04.1992) появилось в списке белорусских наемников, который опубликовал накануне украинский проект «Хочу жить». На это обратил внимание канал «Витебск, я гуляю».
Агафонов — киноактер, снимавшийся в российских фильмах и сериалах (например, в популярном сериале «Мухтар»). Нередко его назначали на военные и силовые роли: лейтенант ГАИ, гардемарин, офицер НКВД, конвоир, патрульный, офицер СС и другие. После 2020 года роли заканчиваются или не упоминаются на профильных сайтах.
Как выяснила украинская сторона, Агафонов подписал контракт с Вооруженными силами Российской Федерации 22 мая 2025 года.