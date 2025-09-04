закрыть
4 сентября 2025, четверг, 10:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минский актер, который играл роли офицеров СС и НКВД, пошел воевать за Россию

10
  • 4.09.2025, 10:14
  • 4,600
Минский актер, который играл роли офицеров СС и НКВД, пошел воевать за Россию

Агафонов снимался в российских фильмах и сериалах.

В российской армии против Украины воюет минский актер. Имя Сергея Викторовича Агафонова (род. 15.04.1992) появилось в списке белорусских наемников, который опубликовал накануне украинский проект «Хочу жить». На это обратил внимание канал «Витебск, я гуляю».

Агафонов — киноактер, снимавшийся в российских фильмах и сериалах (например, в популярном сериале «Мухтар»). Нередко его назначали на военные и силовые роли: лейтенант ГАИ, гардемарин, офицер НКВД, конвоир, патрульный, офицер СС и другие. После 2020 года роли заканчиваются или не упоминаются на профильных сайтах.

Как выяснила украинская сторона, Агафонов подписал контракт с Вооруженными силами Российской Федерации 22 мая 2025 года.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров
Путин выдал свои страхи
Путин выдал свои страхи Игорь Эйдман