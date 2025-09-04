Ликвидированный генерал «рассказал» Путину о «достижениях» 155-й бригады РФ на фронте 1 4.09.2025, 13:16

Его преемники тоже не дожили до завершения боевых действий.

По информации пользователя X «Проф. Преображенский», Путину во Владивостоке показали фильм о 155-й бригаде и отметили, что лучше всего о ее «достижениях» расскажет командир. Генерал-майор Гудков, голос которого звучит в фильме, командовал бригадой до марта 2025 года и был уничтожен ВСУ в июле.

Его преемник, полковник Ильин, и заместитель полковника Башкардин также погибли во время боевых действий. Действия 155-й бригады в Украине связывают с массовыми убийствами гражданского населения, в частности в Буче.

Это событие подтвердила и российская пропагандистка Ольга Скабеева и сообщила в своем телеграмм-канале, что в ролике показаны «подвиги» морских пехотинцев 155-й бригады в зоне «СВО» и во время операций в Курской области. Президент также ознакомился с композицией, посвященной погибшему командиру бригады Михаилу Гудкову.

Во время мероприятия Владимира Путина ознакомили со словами молодежного сленга, среди которых «чилова катка», «кринж» и «траблы». Он также пообщался с молодыми курсантками и кадетами.

Гибель Михаила Гудкова — что известно

Господи, какой трэш.

Путину о "подвигах" 155-й бригады рассказал УЖЕ УНИЧТОЖЕННЫЙ генерал.



Путину во Владивостоке предложили посмотреть фильм о бригаде, сказав, что никто не расскажет о ней лучше, чем командир.

Командир, чей голос звучит в фильме - это генерал-майор Гудков.… pic.twitter.com/H7xUVBxlWD — Проф. Преображенский (@prof_preobr) September 4, 2025

Напомним, что вечером 2 июля российские медиа сообщали о гибели Михаила Гудкова, который командовал 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота и с марта 2025 года занимал должность заместителя главнокомандующего ВМФ РФ.

Позже в России подтвердили, что он погиб в Курской области вместе с еще одним офицером, Нариманом Шихалиевым. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщал, что Гудков выполнял обязанности офицера вместе со своими подчиненными.

Стоит отметить, что Гудков руководил отдельными подразделениями 155-й бригады на Херсонском направлении и отличался жесткими методами управления. По информации медиа, он мог быть причастен к убийствам гражданского населения в Херсонской и Харьковской областях.

В октябре 2023 года Гудков получил «золотую звезду» из рук министра обороны РФ Сергея Шойгу, который наградил его за мужество и воинскую доблесть.

