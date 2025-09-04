закрыть
4 сентября 2025, четверг
  • 4.09.2025, 13:42
  • 1,332
Россию ждет дефицит газа

Об заявил Путин.

Обладая крупнейшими в мире доказанными газовыми запасами объемом более 60 триллионов кубометров, Россия может столкнуться с дефицитом газа. Об этом на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил Путин.

«У нас намечается дефицит газа», — сказал Путин па презентации результатов развития регионов Дальневосточного федерального округа. Он добавил, что есть и другие вопросы, которые требуют «особого внимания». «У нас нет соединений между различными компонентами энергетической инфраструктуры, у нас требует развития сетевое хозяйство», — перечислил российский правитель.

В связи с возможным дефицитом газа Путин предложил переходить на уголь, запасов которого, по его словам, «хватит чуть ли не на тысячу лет». «На 900 лет хватит всех запасов угля, который, безусловно, можно гораздо эффективнее использовать, с большей отдачей и при соблюдении всех экологических требований», — цитирует российского диктатора ТАСС.

По данным Минэнерго РФ, в настоящий момент Россия обладает 63,4 трлн кубометров газовых запасов, которых должно хватить на 100 лет добычи, обращает внимание The Moscow Times.

Счетная палата в 2020 году оценивала российские запасы в 20% мировых, но предупреждала, что их хватит только на 50 лет. При этом качественные запасы «сухого газа» (то есть почти чистого метана») — «существенно ниже общих», писала СП.

Добыча газа в России снижается после начала войны с Украиной, которая отрезала «Газпром» от ключевого, европейского рынка.

