Toyota готовит недорогой пикап на базе RAV4 1 4.09.2025, 15:51

1,192

Появились первые подробности и фото.

В линейке Toyota вскоре появится доступный компактный пикап. Автомобиль оснастят экономичной гибридной установкой.

Разработку недорогого пикапа подтвердил директор по планированию и стратегии Toyota в Северной Америке Купер Motor1.

Ожидается, что новую модель назовут Toyota Stout. Одноименный пикап был в линейке марки с 1954 года, а в 2022 году японский производитель вернул себе авторские права на это название.

Известно, что новый пикап Toyota не будет рамным. Его позиционируют, как конкурента Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz, которые имеют несущие кузова. Цена Toyota Stout будет на уровне этих моделей, то есть будет стартовать примерно с $30 000.

Авто построят на платформе TNGA-K от кроссовера Toyota RAV4 2026. У него позаимствуют и 2,5-литровую гибридную установку мощностью 236 сил. Не исключено, что появится и 320-сильный плагин-гибрид.

Дизайн Stout, скорее всего, выполнят в стилистике старших Toyota Tacoma и Tundra, то есть он будет довольно брутальным — с высоким капотом и расширенными колесными арками. В салоне используют детали от родственного кроссовера Toyota RAV4.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com