Z-каналы: Три сотни российских штурмовиков просто исчезли с полигона

Z-каналы: Три сотни российских штурмовиков просто исчезли с полигона2
- 4.09.2025, 17:22
- 3,712
Сообщают массовом побеге зеков в оккупированной Луганской области.
В оккупированной Луганской области сообщили о чрезвычайной ситуации. По данным российских источников, несколько сотен заключенных, которых ранее завербовали в войска РФ, сбежали с полигона.
Как пишут российские Z-каналы, на территории так называемой «ЛНР» из лагеря исчезло около 300 человек, завербованных в штурмовые подразделения.
«Максимальное внимание! С полигона в «ЛНР» сбежали около 300 штурмовиков. Все из исправительных колоний. По оружию ничего не могу сказать. Но максимальное внимание!!! Предупредите всех по максимуму», — говорится в одном из сообщений.
Хотя официальных подтверждений этого факта пока нет, информация уже вызвала панику в пропагандистских пабликах. Известно, что подобные побеги среди завербованных ранее уже случались.