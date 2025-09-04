Z-каналы: Три сотни российских штурмовиков просто исчезли с полигона 2 4.09.2025, 17:22

3,712

Сообщают массовом побеге зеков в оккупированной Луганской области.

В оккупированной Луганской области сообщили о чрезвычайной ситуации. По данным российских источников, несколько сотен заключенных, которых ранее завербовали в войска РФ, сбежали с полигона.

Как пишут российские Z-каналы, на территории так называемой «ЛНР» из лагеря исчезло около 300 человек, завербованных в штурмовые подразделения.

«Максимальное внимание! С полигона в «ЛНР» сбежали около 300 штурмовиков. Все из исправительных колоний. По оружию ничего не могу сказать. Но максимальное внимание!!! Предупредите всех по максимуму», — говорится в одном из сообщений.

Хотя официальных подтверждений этого факта пока нет, информация уже вызвала панику в пропагандистских пабликах. Известно, что подобные побеги среди завербованных ранее уже случались.

