Лукашисты вводят новые правила блокировки интернета в Беларуси 3 4.09.2025, 17:43

1,454

Теперь достаточно решения силовых структур, чтобы сайт оказался в «черном списке».

В Беларуси вступил в силу новый порядок блокировки доступа к интернет-ресурсам, услугам интернета и электросвязи. Новые правила регулируются постановлением, опубликованным на Национальном правовом портале, и будут применяться в соответствии со ст. 199 Уголовно-процессуального кодекса.

Это означает, что если во время уголовного расследования или проверки будет выявлено нарушение законодательства с использованием интернета или других сетей, могут принять решение о блокировке доступа к ресурсу.

Решение о блокировке принимается на основании специального документа от генерального прокурора, председателя Следственного комитета Беларуси и других уполномоченных органов. В документе обязательно указываются материалы проверки или уголовного дела, на основании которых было принято решение, а также конкретные нарушения закона.

После этого документ передается Государственной инспекции по электросвязи Минсвязи и владельцам интернет-ресурсов, размещенных в белорусской доменной зоне. Государственная инспекция вносит идентификатор ресурса в список интернет-ресурсов с ограниченным доступом, а поставщики интернет-услуг должны заблокировать доступ в течение четырех часов с момента внесения информации в список.

Для возобновления доступа владелец ресурса после устранения нарушений может подать заявление о возобновлении доступа и подтвердить, что недостатки устранены. Заявление рассматривают в течение одного месяца, после чего решение сообщают владельцу ресурса в течение трех рабочих дней.

Операторы интернет-услуг приостанавливают оказание услуг на шесть месяцев, но в документе может быть указан другой срок. После окончания срока блокировки, если владелец не подал заявление о возобновлении доступа или решение не принято, оператор может возобновить оказание услуг или прекратить и расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com