Компания Sharp возвращается на рынок виниловых проигрывателей 4.09.2025, 18:13

Пластинки вновь пользуются огромным спросом.

После длительного перерыва компания Sharp объявила о возвращении в сегмент виниловых проигрывателей. На выставке IFA 2025 в Берлине бренд с более чем 110-летней историей представил свою новую модель — Sharp RP-TT100, полностью автоматический проигрыватель, сочетающий классику и современные технологии, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Возвращение Sharp совпало с продолжающимся «ренессансом винила»: пластинки вновь пользуются огромным спросом как среди ценителей ретро-звука, так и у нового поколения меломанов, увлеченных тактильностью и аутентичностью формата.

Sharp RP-TT100 выделяется стильным дизайном в матовом черном корпусе, алюминиевым диском и металлическим тонармом. Проигрыватель оснащен Bluetooth 5.3 для беспроводного подключения к колонкам или наушникам, а также USB-C портом для оцифровки пластинок.

Среди ключевых функций — полностью автоматический аппарат с возможностью перемотки, паузы и повтора, трехуровневый регулятор усиления и заземление для минимизации фона. В комплект входит пульт дистанционного управления.

Модель сочетает в себе классическую эстетику винила с удобством современной электроники и предлагается по доступной цене, чтобы сделать мир винила еще ближе к массовому слушателю.

Возвращение Sharp в сегмент проигрывателей символично. Компания напоминает, что винил — это не только ностальгия, но и живая часть современной музыкальной культуры.

