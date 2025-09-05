Генсек НАТО: Нужно перестать делать Путина могущественным, он губернатор Техаса, не более 5.09.2025, 4:21

Марк Рютте призвал не переоценивать мощь России.

Не переоценивать мощь России и не воспринимать ее президента Владимира Путина «слишком серьезно» призвал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на оборонном саммите Международного института стратегических исследований (IISS) в Праге.

Спикер подчеркнул, что альянсу не следует переоценивать мощь России, поскольку ее экономика «не больше Техаса».

— Мы должны перестать делать Путина могущественным — он всего лишь губернатор Техаса, и ничего больше. Давайте не будем воспринимать его слишком серьезно, — заявил Рютте (цитата по Politico).

Генеральный секретарь также высоко оценил усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны на Украине и активизации усилий альянса по перевооружению.

По данным Росстата, в прошлом году российский ВВП составил 201,15 трлн рублей, или 1,978 трлн долларов (по официальному курсу ЦБ РФ на конец года). Размер экономики Техаса, по данным Бюро экономического анализа США, достиг 2,709 трлн долларов, то есть превысил ВВП РФ на 37%, обратило внимание издание The Moscow Times.

Техас — второй по размеру экономики штат США. Первое место занимает Калифорния с ВВП в 4,103 трлн долларов, который вдвое больше российского.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com